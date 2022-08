Mykonos, 500 euro per 4 drink e uno spuntino: turista denuncia il locale Il Dk Oyster Bar di Mykonos, già al centro di diverse polemiche, torna a far parlare di sé: due birre, due cocktails e una dozzina di ostriche (prese solo per l’insistenza dei camerieri) sono costate un occhio della testa a due turisti.

A cura di Biagio Chiariello

Due birre, due spritz e qualche frutto di mare sono costati ben 400 euro a due turisti americani in vacanza a Mykonos in Grecia. Al centro delle polemiche finisce il DK Oyster Bar, già accusato di conti troppo salati ed episodi discutibili.

"Eravamo a Mykonos, sapevamo che sarebbe stato un conto elevato. 250 euro circa, ecco cosa pensavamo" ha raccontato Theodora McCormick a The Sun Online. Ma lo scontrino quando è arrivato ha lasciato la donna, avvocato 50enne e il marito, senza parole. "Quando abbiamo ricevuto il conto era di circa 500 euro (£ 460). Mio marito continuava a dire, ‘deve esserci un errore'". Hanno così provato a chiedere spiegazioni sull'importo ma, secondo la versione dell'avvocato, sono stati immediatamente circondati dai camerieri, "un gruppo di uomini grandi e massicci. Non hanno cameriere donne".

Theodora in preda alla sconforto ha chiosato: "Sono stata truffata, ma sono stata sciocca. Di solito non cado in questi tranelli".

C'è da dire che una rapida occhiata a TripAdvisor mostrerà molte recensioni a una stella di clienti insoddisfatti con lamentele simili a quella di Theodore. A tal proposito è proprio il titolare del ristorante, Dimitrios Kalamaras, che ha deciso di replicare: "Purtroppo, tutti noi che lavoriamo nel settore dell'ospitalità siamo stati avvicinati da famigerati ‘influencer' che invece di guadagnarsi da vivere pubblicizzando prodotti e servizi al loro pubblico, hanno fatto pressioni su alcune aziende per commissioni esorbitanti e pasti gratuiti".

Dimitrios ha affermato che "dozzine" di affermazioni "false" analoghe su TripAdvisor affermano che il personale si è rifiutato di fornire un menu con i prezzi, per questo ha deciso di posizionare tre lavagne all'ingresso che espongono chiaramente quanto sia andrà a spendere. E ha sottolineato che ogni volta che riceve un reclamo su TripAdvisor, si consulta con il personale, aggiungendo: “Mi hanno sempre assicurato che rispettano le regole".