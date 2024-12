video suggerito

Muore improvvisamente senza apparente motivo, l'aveva uccisa il figlio per intascare l'assicurazione La 58enne australiana Colleen Rebelo era stata trovata senza vita sotto la doccia nel sud di Perth dove era morta senza apparente motivo. Due anni dopo si è scoperto che il figlio aveva stipulato tre polizze assicurative sulla vita della madre appena una settimana prima della sua morte.

A cura di Antonio Palma

Sebbene la morte di Colleen Rebelo sia stata improvvisa e inaspettata, non era stata trattata come sospetta dai primi soccorritori accorsi a casa sua a Bicton, nel sud di Perth, in Australia. Nemmeno l'autopsia effettuata sul suo corpo era riuscita a identificare la causa esatta del decesso della donna ma due anni dopo una segnalazione su una sospetta frode assicurativa ha portato all'arresto del figlio, Andre Zachary Rebelo, ora condannato per averla uccisa.

Una giuria composta da 12 membri ha deciso all'unanimità che il 28enne Rebelo ha ucciso la madre 58enne in casa il 25 maggio del 2020 per potere intascare ben tre assicurazioni sulla vita che lui aveva stipulato poco prima senza che nessuno lo sapesse.

La polizia australiana aveva iniziato a indagare sulle circostanze della morte della signora Rebelo solo quando un dipendente di una compagnia assicurativa ha iniziato a sospettare che il trader stesse tentando fraudolentemente di richiedere un'assicurazione sulla vita di sua madre. Approfondendo il caso, gli investigatori hanno scoperto che il 28enne aveva stipulato tre polizze assicurative sulla vita della madre appena una settimana prima della sua morte.

Secondo l'accusa, la donna, trovata morta sotto la doccia dal figlio minore, era "sana e felice" e non poteva essere morta per cause naturali o per suicidio. Sebbene il medico legale non sia riuscito a stabilire con certezza la causa del decesso, ha ipotizzato che la signora Rebelo potrebbe essere stata soffocata. Per la polizia e il tribunale è stata uccisa dal figlio per ottenere 1.5 milioni di dollari di assicurazione sulla vita.

La polizia ha scoperto che la vita della signora Rebelo era assicurata per 1,5 milioni di dollari su tre polizze distinte che il figlio aveva stipulato a suo nome. La sorella di Rebelo e i suoi due fratelli hanno testimoniato di non sapere nulla delle polizze assicurative stipulate per la madre prima della sua morte.

Al momento della tragedia, Rebelo e la sua ex compagna influencer sembravano condurre una vita spensierata e lussuosa. I post sui social media li mostravano impegnati a godersi sfarzose vacanze, guidare auto lussuose e vivere nell'opulenza più sfrenata. Secondo l'accusa, però, i due avevano debiti per centinaia di migliaia di dollari.

Per stipulare e poi cercare di incassare l'assicurazione, l'uomo ha presentato diversi documenti falsi e attestazioni create da lui. La polizia inoltre ha individuato la posizione di Rebelo grazie al suo telefono, scoprendo che si trovava a casa della madre la mattina della sua morte. L'uomo si è dichiarato colpevole di frode, ma ha negato di aver ucciso la madre.