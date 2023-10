Morto Martti Ahtisaari, Nobel per la pace nel 2008 e presidente finlandese negli anni Novanta

L’ex premier finlandese è stato insignito del Premio Nobel per la pace nel 2008 per il suo lavoro volto a risolvere i conflitti violenti in paesi tra cui Kosovo, Serbia e Irlanda del Nord. Nella sua carriera decennale, fu presidente della Finlandia dal 1994 al 2000.