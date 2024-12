video suggerito

Morto Jimmy Carter, l'ex presidente Usa e Nobel per la pace aveva 100 anni Jimmy Carter è morto oggi, domenica 29 dicembre, nella sua casa di Plains, dove era nato, nello stato della Georgia. Era stato presidente degli Stati Uniti dal 1977 al 1981 prima di essere insignito del Premio Nobel per la Pace nel 2002 per il suo impegno umanitario. Aveva compiuto i cento anni a ottobre che ne avevano fatto il più anziano e il più longevo presidente statunitense di tutti i tempi.

A cura di Antonio Palma

Jimmy Carter

È morto all'età di 100 anni l’ex presidente Usa Jimmy Carter. Lo ha comunicato il figlio James E. Carter III. Il trentanovesimo presidente statunitense si è spento oggi, domenica 29 dicembre, nella sua casa di Plains, dove era nato, nello stato della Georgia. Nato nel 1924, aveva festeggiato i suoi cento anni di vita il primo ottobre scorso. Era stato il primo presidente Usa ad aver raggiunto i 100 anni d'età, il che ne fa il più anziano e il più longevo presidente statunitense di tutti i tempi. Secondo un funzionario della Casa Bianca, ci saranno i funerali di Stato.

Jimmy Carter alla Casa Bianca

La Presidenza di Jimmy Carter

Jimmy Carter era stato presidente degli Stati Uniti dal 1977 al 1981 dopo aver ricoperto la carica di Governatore della Georgia dal 1971 al 1975. Dopo aver ottenuto la nomination democratica e sconfitto l'allora Presidente in carica Gerald Ford, aveva guidato il Paese ma la sua permanenza alla Casa bianca durò un solo mandato. Pur riconfermato come candidato presidente in vista delle elezioni generali, imponendosi alle primarie democratiche sul senatore Ted Kennedy, alle elezioni presidenziali del 1980 infatti perse contro il candidato repubblicano Ronald Reagan. Una presidenza caratterizzata da difficoltà economiche, un'economia stagnante e una disoccupazione elevata che ne decretarono il suo fallimento.

Jimmy Carter e il premio nobel

L'impegno umanitario e il Premio Nobel per la Pace

Dopo il suo mandato, però, ha continuato la sua carriera con una straordinaria vita post-presidenziale che lo ha visto insignito anche del Premio Nobel per la Pace nel 2002 per il suo impegno umanitario. Nel 1982 infatti fondò il Carter Center, per "promuovere ed estendere i diritti umani", iniziando a viaggiare in tutto il mondo per condurre negoziati di pace, monitorare le elezioni e promuovere la prevenzione e lo sradicamento delle malattie nei Paesi in via di sviluppo.

L'ultima apparizione pubblica di Jimmy Carter

Jimmy Carter era malato da tempo

La famiglia non ha chiarito il motivo del decesso ma Jimmy Carter era malato da tempo. Nell'agosto 2015, all'età di 90 anni, aveva annunciato di essere malato di cancro, un melanoma con metastasi al cervello e al fegato, e di aver iniziato un trattamento. In una dichiarazione del febbraio 2023, il Carter Center ha affermato che l'ex presidente, dopo una serie di ricoveri ospedalieri, avrebbe interrotto ulteriori cure mediche e avrebbe trascorso il tempo rimanente a casa sua in Georgia sottoponendosi a cure palliative.

La sua ultima apparizione pubblica risale al 19 novembre 2023, quando presenziò al funerale della moglie Rosalynn, morta all'età di 96 anni dopo oltre 77 anni di matrimonio, seduto in prima fila su una sedia a rotelle. Carter era stato poi fotografato l'ultima volta fuori casa sua con la famiglia e gli amici mentre guardava un sorvolo il primo ottobre scorso per celebrare il suo centesimo compleanno.