Morso da serpente a sonagli mentre pedala in bici col padre, muore bimbo di 6 anni Il piccolo Simon Currat è morto tragicamente a causa del morso di un serpente a sonagli mentre era in bici col padre e la sorella in un parco.

A cura di Antonio Palma

Morso da un serpente a sonagli che è uscito improvvisamente dall’erba mentre il piccolo pedalava in sella alla sua bici insieme al padre e alla sorella più piccola, così un bimbo di sei anni è morto tragicamente a Colorado Springs, capoluogo e città più popolosa della contea di El Paso, negli Stati Uniti.

Il bimbo è stato dichiarato morto nei giorni scorsi in ospedale dopo cinque giorni di agonia durante i quali tutti hanno sperato fino all’ultimo che potesse riprendersi e svegliarsi.

Il piccolo Simon Currat è stato staccato dalle macchine di supporto vitale a cui era collegato da quella terribile mattinata del 5 luglio scorso quando un serpente lo ha morso mentre era con suo padre Nic e la sorella di tre anni per fare un giro in bicicletta in un grande parco fuori Colorado Springs.

Nel momento del morso del serpente, il piccolo aveva deciso di andare in testa al terzetto di bici. Aveva guadagnato qualche metro sugli altri nella sua voglia di avventura, poi le improvvisa urla che segnalavano un serpente e la perdita dei sensi.

“Simon è corso avanti per guardare un segnale sul sentiero su cui si trovavano. Improvvisamente ha urlato a suo padre ‘Serpente' con la paura negli occhi, poi è crollato a terra ed è diventando viola" hanno raccontato i familiari sul sito di raccolti fondi per la famiglia.

Simon è andato in arresto cardiaco, il padre, con il figlio in braccio, è corso nel quartiere più vicino, dove sono stati chiamati i soccorsi. Il piccolo è stato trasportato in aereo in un vicino ospedale ma ogni sforzo per salvarlo si è rivelato vano.

Venti minuti dopo essere andato in arresto cardiaco, ha ricevuto un trattamento anti-veleno in un ospedale locale prima di essere trasferito al Children's Hospital di Colorado Springs ma non è servito a nulla. Le sue condizioni hanno continuato a peggiorare fino al decesso.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale. Il capo dei vigili del fuoco ha detto che Simon è il primo bambino a morire a causa del morso di un serpente a sonagli in oltre un decennio.