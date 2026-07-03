Misteriosa perdita di liquido rosso dal camion, intervento di polizia e pompieri in Ohio ma era salsa piccante

La singolare scena sull’autostrada Interstate 71 dove la scia di liquido rosso sull’asfalto segnalata da molti automobilisti ha fatto scattare l’allarme con intervento di polizia e pompieri.

Una misteriosa perdita di liquido rosso da un semirimorchio lungo una trafficata autostrada ha fatto scattare l'allarme in Ohio con l'intervento di polizia e vigili del fuoco ma si è scoperto che si trattava semplicemente di salsa piccante destinata a uno stabilimento industriale. La singolare scena nel pomeriggio di martedì scorso quando diversi automobilisti che percorrevano la Interstate 71 in Usa si sono imbattuti in una scia di liquido rosso sull'asfalto e hanno allertato le autorità.

La polizia locale è subito intervenuta intercettando poco dopo il mezzo pesante da cui scorreva il liquido imponendogli quindi di uscire alla più vicina area di servizio. Qui si è scoperto che il misterioso liquido non era nient'altro che parte del carico da diciotto tonnellate di salsa piccante che per qualche motivo era fuoriuscito dal mezzo. Nel frattempo erano stati allertati anche i vigili del fuoco della locale stazione che erano entrati in autostrada a loro volta e si erano messi alla ricerca anche loro del mezzo pesante segnalato. Il timore infatti era che la sostanza potesse essere qualcosa di chimico e pericoloso.

"Le nostre squadre erano in autostrada cercando di rintracciarlo e sono riuscite a seguire la traccia del liquido fino all'area di servizio", ha rivelato il capo dei locali vigili del fuoco. "Il nostro è uno di quei mestieri dove non sai mai cosa ti trovi davanti, gli equipaggi sono stati chiamati ad intervenire sulla Interstate 71 per un semirimorchio che perdeva qualcosa. Alla fine, il camion è uscito dall'autostrada e ha raggiunto una delle fermate dei camion e il fluido misterioso si è rivelato essere un rimorchio pieno di 40.000 libbre di salsa piccante" hanno aggiunto i pompieri postando le foto del singolare intervento.

Il loro aiuto è stato comunque prezioso perché i pompieri hanno cercato di contenere la fuoriuscita della sostanza. I vigili del fuoco però non hanno lavato via invece la salsa dall'autostrada per timore che la sostanza acida potesse finire nei corsi d'acqua, causando potenziali problemi ambientali. Hanno invece avvisato l'Agenzia per la Protezione Ambientale dell'Ohio le cui squadre hanno utilizzato vasche di contenimento e altri materiali per impedire che la salsa piccante si riversasse nelle fognature. La società di autotrasporti responsabile della perdita dovrà incaricare una ditta specializzata per occuparsi della bonifica.