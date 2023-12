Missile russo sorvola la Polonia per 40 km, la conferma dai radar Nato: “Impossibile fermarlo” Il missile da crociera russo ha sorvolato la Polonia poco dopo le 7 del mattino di oggi, nelle fasi finali del sanguinoso attacco russo all’Ucraina scattato nella notte del 29 dicembre. Le forze armate polacche hanno effettuato uno scramble, un decollo immediato di caccia F-16 che pattugliavano la zona per intercettarlo ma è stato impossibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un missile russo è penetrato nello spazio aereo della Polonia oggi, sorvolando il paese Nato per ben 40 km prima di piombare sulla vicina Ucraina dove era diretto e dove probabilmente è esploso. Lo confermano le autorità polacche e gli stessi radar della Nato dopo numerose segnalazioni arrivate venerdì mattina da parte dei residenti nella regione di Lublino, al confine con l’Ucraina.

“Abbiamo sentito un fischio metallico e poi un oggetto nero che si muoveva a grande velocità nel cielo verso sud-est, verso la città di Czartowczyk e il confine con l'Ucraina. Era lungo al massimo due metri e volava piuttosto basso, ben al di sotto dell'altezza che possono raggiungere gli aerei, anche quelli piccoli” ha raccontato il sindaco di un villaggio della zona.

L’episodio poco dopo le 7 del mattino, nelle fasi finali del sanguinoso attacco russo all’Ucraina scattato nella notte del 29 dicembre. La violazione dello spazio aereo ha fatto scattare immediatamente l’allerta in Polonia con una riunione d'emergenza dell'Ufficio di sicurezza nazionale.

Leggi anche Le notizie del 16 dicembre sulla guerra tra Israele e Hamas

L’analisi dei dati dei radar ha confermato poi che si trattava di un missile da crociera russo che è entrato e poi è uscito dalla Polonia nei pressi del villaggio di Horodło. Secondo quanto affermato dal capo di stato maggiore delle forze armate polacche, il generale Wiesław Kukuła, il razzo è rimasto in Polonia per circa 3 minuti percorrendo una distanza di circa 40 chilometri.

Secondo quanto comunicato dopo il vertice presso l'Ufficio per la Sicurezza Nazionale, il missile russo ha attraversato il confine intorno alle 7 del mattino. Le forze armate polacche hanno effettuato uno scramble, un decollo immediato di caccia F-16 che pattugliavano la zona per intercettarlo ma è stato impossibile.

"Abbiamo inviato aerei per intercettarlo e se necessario per abbatterlo. Sia il tempo in cui è rimasto sul territorio placco sia la manovra che stava effettuando hanno però reso impossibile intervenire prima che lasciasse la Polonia", ha spiegato Kukula.

“È stata una notte difficile per l'Ucraina ed è stata anche una notte impegnativa per il nostro Comando operativo. C’è stato un attacco combinato dei russi utilizzando droni, che l’Ucraina ha gestito relativamente bene, seguito da un attacco missilistico a lungo raggio lanciato dal Mar Caspio. Abbiamo tracciato la traiettoria di volo della maggior parte di questi missili. Avevamo informazioni sulla portata e sulle direzioni del loro movimento. Uno di questi razzi ha attraversato il confine polacco e poi lo ha lasciato” ha aggiunto l’alto ufficiale polacco.

La Polonia ha subito informato gli alleati Nato. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha sentito il presidente polacco, Andrzej Duda, Come scrive lo stesso Stoltenberg su X, la "Nato è solidale con il suo stimato alleato e sta monitorando la situazione". "Resteremo in contatto mentre vengono stabiliti i fatti. la Nato rimane vigile" ha concluso il segretario generale. Anche dal Dipartimento di Stato Usa hanno assicurato: "Siamo consapevoli dell'incidente e siamo in contatto con le autorità polacche riguardo a questa questione. Continueremo a prendere molto sul serio la sicurezza della Nato e continueremo il nostro impegno per difendere gli alleati".

A seguito del fatto e in base a informazioni sulla prevista attività dell'aviazione a lungo raggio nella Federazione Russa, dal pomeriggio di venerdì Polonia e Usa hanno schierato in zona due coppie di caccia ciascuno per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco.