Minorenne accoltellata in strada, ritrovata sanguinante dopo cinque ore: arrestato un 17enne Una ragazza è stata accoltellata per strada, nella notte tra sabato 1 e domenica 2 ottobre nei dintorni di Benhall, nel Regno Unito. La vittima è stata ritrovata circa cinque ore dopo da un passante. Arrestato un 17enne.

"È terribile pensare che sia rimasta ferita per tutte queste ore", ha commentato attonito un abitante di Benhall, nell'Inghilterra orientale. In questo villaggio di poche centinaia di abitanti, intorno alle ore 7.00 della mattinata di ieri, una ragazza minorenne è stata ritrovata insanguinata con numerose ferite d'arma da taglio, tra cui una vistosa alla schiena. Non si conoscono le generalità della vittima, né di quelle del suo aggressore. La polizia ha reso noto però di aver arrestato un 17enne, sospettato di aver accoltellato la giovane per ucciderla.

Ad avvertire i soccorsi, secondo quanto emerso dai media locali, sarebbe stato un "dog sitter" che in quel momento stava portando a spasso i cani. La giovane è stata ritrovata dal passante poco prima dell'incrocio tra Aldecar Lane e Benhall Green ed è stata ricoverata all'ospedale di Ipswich, capoluogo della contea inglese del Suffolk. Le sue condizioni sono stabili.

Il luogo dell’aggressione (Fonte Google Maps)

Si ipotizza che l'aggressione si sia consumata intorno alle 2.00 della notte tra sabato e domenica. Secondo la polizia locale, la vittima probabilmente conosceva il suo assalitore. Le stesse forze dell'ordine sono convinte quindi che si sia trattato di un caso isolato ed escludono possibili rischi anche per gli altri abitanti della zona, a cui però hanno richiesto la massima collaborazione per far luce sul caso. Si cercano quindi testimoni che possano fornire dettagli utili per lo svolgimento delle indagini, di cui si sta occupando Martlesham Police Investigation Centre di Ipswich.

Tra gli abitanti del villaggio di Benhall, e dintorni, regna lo sgomento per quanto accaduto: "I nostri cuori sono tutti con quella povera ragazza. Molte persone che abitano da queste parti la conoscono", ha spiegato al The Sun uno di questi.