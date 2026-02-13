“Mia moglie ha nascosto due neonati nel freezer di casa”, il marito scopre i corpi e la denuncia

Per anni una donna ha nascosto i corpi di due neonati nel freezer. Li avrebbe partoriti in segreto nella sua casa, in Francia. Oggi è accusata di infanticidio.

Ha nascosto i suoi due neonati nel freezer e li ha tenuti lì per anni dopo aver tenuto segrete le gravidanze anche al marito. Questa storia dell'orrore arriva da Aillevillers-et-Lyaumont, una piccola località dell'Alta Saona, nella regione della Borgogna, in Francia.

I piccoli sarebbero stati partoriti in casa in segreto tra il 2011 e il 2018, e la vicenda sarebbe rimasta ignota a tutti se il marito della donna non avesse chiamato le autorità. I sospetti sono caduti subito sulla padrona di casa, una cinquantenne scomparsa da casa a dicembre e rintracciata giovedì a Boulogne-Billancourt, sobborgo occidentale di Parigi, dove è stata arrestata.

La donna, già madre di 9 figli, dopo l'arresto ha ammesso di aver partorito in casa e di aver nascosto le gravidanze a tutti, compreso il marito. I piccoli sarebbero nati tra il 2011 e il 2018, ma le cause della morte non sono ancora chiare. Venerdì prossimo si terrà l'autopsia sui corpi dei neonati per fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato ai decessi. La sospettata, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe partorito in casa.

Per il momento la 50enne è detenuta in carcere in custodia cautelare con l'accusa di duplice omicidio di minori di età inferiore a 15 anni. Il suo compagno ha dichiarato di "essere completamente all'oscuro di queste gravidanze ed essere profondamente sconcertato", ha spiegato la Procura titolare delle indagini.

I vicini: "Erano persone riservate"

La macabra scoperta ha gettato un'ombra sulla piccola comunità di Aillevillers-et-Lyaumont. La donna, madre di 9 figli nati da due relazioni, è stata descritta dai vicini come una "persona molto riservata", e che "Viveva in città da più di 20 anni ma non lavorava qui", riporta il giornali Le Dauphiné.