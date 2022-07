Maxischermo crolla e travolge la boyband che si sta esibendo: panico durante il concerto a Hong Kong Drammatico incidente giovedì sera a Hong Kong dove durante un concerto della boyband Mirror un maxischermo si è staccato ed è crollato sul palco. Due i feriti, di cui uno grave.

A cura di Chiara Ammendola

Il momento in cui lo schermo ha investito due ballerini (Twitter)

È crollato mentre era in corso una performance della nota boyband Mirror, il maxischermo montato sul palco a Hong Kong che ha investito i cantanti e ballerini che si stavano esibendo. Due i feriti di cui uno è ricoverato in gravi condizioni in ospedale: le immagini, poi diffuse sui social, mostrano l'esatto momento in cui i cavi cedono e lo schermo travolge la band.

L'incidente è avvenuto giovedì sera durante uno spettacolo che si stava tenendo all'Hong Kong Coliseum dove si sono esibiti diversi tra band e artisti, tra questi anche la boyband Mirror piuttosto nota nel panorama cinese, grazie anche al fatto di aver portato in auge la musica pop locale di Hong Kong. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori che hanno prestato le prime cure agli artisti travolti, due dei quali sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche.

Particolarmente gravi le ferite riportate da uno dei coinvolti, che ha subito lesioni al collo ed è ora ricoverato in terapia intensiva così come riportato dal South China Morning Post. Sotto choc i presenti che hanno assistito all'incidente così come i tanti fan della band che hanno lasciato il palazzetto dopo che il concerto è stato sospeso. “Sono scioccato dall'incidente”, ha spiegato John Lee, capo esecutivo di Hong Kong dal 2022 – esprimo solidarietà a coloro che sono rimasti feriti e spero che si riprendano presto"

Il governo della città ha ordinato la sospensione del resto del tour fino a quando non saranno effettuati i controlli di sicurezza nelle altre sedi e ha anche ordinato le indagini affinché venga chiarito l'incidente.