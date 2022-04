Maxi sequestro ad Abramovich, trovati 7 miliardi di dollari nel paradiso fiscale dell’isola di Jersey Congelati beni per 5,4 miliardi di sterline nel paradiso fiscale dell’isola di Jersey, nella Manica: è metà del patrimonio del presidente del Chelsea, già sottoposto a sanzioni in risposta all’invasione russa dell’Ucraina contro figure ritenute funzionali al potere di Putin.

A cura di Biagio Chiariello

Il magnate russo Roman Abramovich messo alle strette anche dalle autorità dell'isola di Jersey, paradiso fiscale legato alla corona britannica nella Manica. La Royal Court of Jersey ha infatti imposto il congelamento di beni per un valore pari a 7 miliardi di dollari (6,5 miliardi di euro circa) appartenenti al patron del Chelsea, tra i diversi oligarchi colpiti dalle sanzioni del governo britannico e dall’UE (ma non dagli USA) in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.

A riferirlo è l'agenzia Bloomberg, che evidenzia come il patrimonio personale complessivo di Abramovich sia stimato in quasi 14 miliardi di dollari. Jersey è un’isola posta nel Canale della Manica che assieme alle altre isole del Canale fa parte del Baliato di Jersey, una dipendenza della Corona. Il sistema fiscale dell’isola la rende il più grande centro globale finanziario offshore al mondo.

Il ‘Law Officers’ Department for the self-governing British Crown Dependency' in una nota ufficiale ha dichiarato che nella giornata di ieri – martedì 12 aprile – la polizia del posto ha effettuato perquisizioni in locali "sospettati di essere collegati" ad Abramovich. Nella nota inoltre si legge che "la Royal Court il 12 aprile ha imposto un’ordinanza formale di congelamento, nota come saisie judiciaire, su beni che si sospetta siano collegati al signor Abramovich e che si trovano a Jersey e che si ritiene abbiano un valore superiore a 7 miliardi di dollari".

Abramovich ha legami di lunga data con il Jersey. Secondo i documenti fiscali del Chelsea nel Regno Unito, spiega Bloomberg, la Camberley International Investments Ltd., che ha una sede con indirizzo nella capitale dell’isola, St. Helier, avrebbe fatto un prestito eccezionale di 1,4 miliardi di dollari alla holding del club di Premier league. L’isola di Jersey, a circa 15 km dalla Francia, ha un accordo con il Regno Unito per la propria difesa.