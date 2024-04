Maxi incendio a Copenaghen, in fiamme l’edificio della vecchia Borsa: crollata la guglia, il video Un incendio è divampato oggi presso l’edificio della Borsa nel centro storico di Copenaghen in Danimarca. Dopo un’ora è crollata la guglia del Drago alta 54 metri. Evacuati anche il Parlamento e il governo del paese scandinavo, che si trovano a cento metri di distanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Screen da X.

Paura questa mattina a Copenaghen dove è ancora in corso un grosso incendio divampato presso l'edificio della Borsa nel centro storico di Copenaghen, come lo riportano i media danesi. Alcune delle persone sul posto sono accorse nell'edificio per cercare di salvare opere d'arte dalle fiamme. Un'ora dopo l'inizio del rogo, è crollata la celebre guglia del Drago alta 50 metri.

Sono stati anche evacuati il Parlamento e il governo del paese scandinavo, che si trovano nel Palazzo di Christiansborg a cento metri di distanza dalla Borsa. Qui come riferisce l'emittente Tv2 i dipinti, di importanza storica, sono stati messi in sicurezza. Non ci sarebbero feriti.

Il primo allarme è stato lanciato alle 7:36 di stamattina, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa danese Ritzau. "È un incendio molto, molto esteso che stiamo cercando di domare e ne avremo per molto tempo", ha dichiarato il Direttore della gestione delle emergenze a Copenaghen, Jakob Vedsted Andersen.

Non è ancora chiaro quale siano state le cause del rogo. L'edificio era da mesi sottoposto a un importante opera di ristrutturazione, ed è tuttora circondato dalle transenne. Nel frattempo, ancora una enorme colonna di fumo nero si erge dal complesso, con i pompieri che stanno cercando di domarla con gli idranti. I lavori di spegnimento sono resi estremamente difficili dal fatto che l'edificio ha un tetto in rame, sotto il quale i vigili del fuoco non possono passare.

La borsa – "Borsen" in danese – era stata costruita a metà del 1600 per volontà di Cristiano IV di Danimarca, uno dei più importanti re della storia danese. Attualmente funge da sede della Camera di Commercio danese. "Immagini terribili dalla Borsa questa mattina. 400 anni di patrimonio culturale danese in fiamme", ha commentato il ministro della Cultura della Danimarca, Jakob Engel-Schmidt, su X.