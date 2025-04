Masso la travolge durante escursione, morta la chef Gianna Buzzetta: astro nascente del ristorante stellato

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Stava realizzando il sogno di una vita, percorrere a piedi una pittoresca escursione sull'isola hawaiana di Kauai, quando un improvviso masso si è staccato dalla parete travolgendola. Così è morta tragicamente la chef Gianna Buzzetta, promessa e astro nascente del ristorante stellato Jeune et Jolie, a Carlsbad, in California. La giovane cuoca e pasticciera è deceduta il 23 marzo durante il tragico incidente mentre stava esplorando le cascate Makaleha a Kauai con il suo fidanzato.

"Hanno sentito un rumore davvero forte. Hanno alzato lo sguardo, ma non riuscivano a capire da dove provenisse il rumore. Nel giro di un secondo, è successo… La roccia si è staccata da una certa altezza… poi è atterrata su di lei", ha ricostruito ai giornali locali il padre della ventiseienne. A causa della posizione remota, non c'era campo per i cellulari e il fidanzato Quinton ha dovuto allontanarsi per cercare aiuto.

Secondo il Kauai Fire Department, quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto, Buzzetta era priva di sensi alla base delle cascate, con difficoltà respiratorie e una forte emorragia da una ferita evidente alla testa. La chef ha dovuto essere trasportata in elicottero in un ospedale locale, dove però è stata poi dichiarata morta poco dopo.

"Quel giorno aveva detto al suo fidanzato che aveva realizzato i suoi sogni ed era stato il giorno più bello della sua vita", ha raccontato la madre, rivelando che la coppia era pronta a fidanzarsi ufficialmente e a iniziare una vita insieme quando il terribile incidente ha spezzato tutto.

Dolore e incredulità anche nel ristorante stellato di cui la chef era parte integrante. "Era una parte fondamentale del team. Super creativa, super talentuosa, incredibilmente laboriosa", ha detto il suo capo, John Resnick, raccontando "Umile, sicura di sé, tutte quelle cose che vogliamo vedere nelle persone con cui lavoriamo. Quindi, dal punto di vista del talento professionale, era incredibile… Tutto il nostro team amava lavorare al suo fianco".

Il ristorante ha annunciato che raccoglierà fondi per la famiglia di Buzzetta organizzando un cena speciale. "Gianna era la nostra ex pasticcera e nostra amica. Ha portato tanta gioia, intensità, passione e amore a questo ristorante e al nostro team. La sua improvvisa perdita ci ha lasciato tutti con il cuore spezzato e alla ricerca di modi per essere d'aiuto alla sua famiglia" spiegato dal locale aggiungendo: "E così, stiamo facendo l'unica cosa che sappiamo fare"