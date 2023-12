Marito e moglie vendono tutto ciò che hanno per vivere in crociera: “Spese dimezzate, conviene” La storia di John e Melody Hennessee, coppia originaria della Florida, che ha venduto la propria casa e ceduto la propria attività, per vivere a bordo di una nave da crociera: “Addio mutuo e bollette, le nostre spese sono probabilmente vicine alla metà di quelle che erano quando vivevamo sulla terraferma”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Hanno venduto la propria casa e ceduto la propria attività per vivere a bordo di navi da crociera. È questa la storia di John e Melody Hennessee, coppia originaria della Florida, Stati Uniti, rispettivamente di 76 e 64 anni, che ha deciso di iniziare una nuova vita viaggiando via mare a bordo di navi da crociera.

Tutto è partito con un viaggio sulla Royal Carabbean della durata 274 giorni: da allora i coniugi hanno girato l’Australia, la Nuova Zelanda e altri luoghi del Pacifico meridionale. Al momento si trovano in Repubblica Dominicana.

"Non abbiamo più mutuo né spese per la casa, nessuna assicurazione per l’auto o bollette, ma l’elenco è lunghissimo. In questo momento le nostre spese sono probabilmente vicine alla metà di quelle che erano quando vivevamo sulla terraferma", hanno spiegato ai microfoni di SkyNews.

I due hanno addirittura acquistato una cabina a bordo della Villa Vie, nave che offre residenze permanenti, con un 30% dei passeggeri che saranno abitanti a tempo pieno e sulla quale tra poco saliranno: "Sarà la nostra casa per un minimo di 15 anni", ha spiegato Melody. L'imbarcazione salperà da Southampton nella primavera del prossimo anno.

La nave è ancora in costruzione con cabine interne a partire da 99mila dollari e ville con balcone con vista sull'oceano che arrivano a circa 240mila dollari, più il canone mensile di quasi ottomila dollari. A bordo, considerando anche l’età media avanzata dei suoi passeggeri, sono presenti un medico e un dentista per procedure di routine.

Ma intanto loro continuano a viaggiare. Al momento, la loro vita è pianificata in blocchi mensili, e hanno viaggi prenotati fino a dicembre 2024.