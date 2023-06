Manager italiano del settore energia fermato in Russia, Giovanni Di Massa non può lasciare il Paese Il connazionale fermato è Giovanni Di Massa, un top manager italiano di 61 anni della compagnia energetica Iss International. Portato in centrale e denunciato, è stato poi scarcerato in attesa di giudizio: non può lasciare il Paese. Del caso si sta occupando il consolato generale italiano.

A cura di Antonio Palma

Un manager italiano del settore energia è stato arrestato in Russia nelle scorse ore dopo un controllo di polizia a Mosca. La notizia è stata confermata da fonti della Farnesina che sono state informate del caso e stanno seguendo la vicenda. Il connazionale fermato è Giovanni Di Massa, un top manager italiano di 61 anni della compagnia energetica Iss International che opera diffusamente in Russia.

Del caso si sta occupando il consolato generale italiano e l'unita di crisi del ministero degli Esteri dal quale però mantengono il massimo riserbo su quanto accaduto. Secondo quanto riporta La Stampa, Di Massa sarebbe stato fermato lunedì, proprio nelle ore successive al mancato golpe di Prigozhin quando nella capitale russa sono stati intensificati i controlli in strada.

L’accusa per il manager riguarderebbe un presunto possesso di sostanze stupefacenti. Durante il controllo, infatti, gli agenti avrebbero deciso di perquisire l’auto del manager italiano e avrebbero trovato all’interno un piccolo sacchetto di plastica con della polverina bianca che è risultata essere mefedrone. Si tratta di una sostanza psicoattiva con effetti simili alla cocaina.

Al 61enne viene contestato il possesso di 1,15 grammi di questa sostanza. Accuse ovviamente tutte da verificare. Al momento del fermo il 61enne, che da tempo lavora in Russia, era bordo di una vettura aziendale e stava circolando normalmente in città. Portato in centrale e denunciato, è stato poi scarcerato in attesa di giudizio. In attesa del processo l'uomo è attualmente in libertà vigilata.

L’accusa però resta pesante in un Paese come la Russia dove il possesso di droga è punito molto severamente soprattutto se si tratta di stranieri come dimostra il caso della giocatrice di basket americana Brittney Griner, fermata in aeroporto per alcune fiale di olio di cannabis e condannata a 9 anni.

ISS International al momento non ha rilasciato commenti. L’azienda, che ha sedi in tutto il mondo e si occupa di servizi ingegneristici per l’industria oil & gas, in Russia ha partecipato alla costruzione del grande impianto di trattamento del gas naturale di Amur, gestito dalla società energetica statale russa Gazprom.