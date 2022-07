Mamma vegana costringe il figlio a mangiare solo frutta e verdura cruda: il bimbo muore a 18 mesi Sheila O’Leary, 38enne della Florida, ha costretto il figlio Ezra a nutrirsi di sola frutta e verdura cruda sin dalla sua nascita. Il piccolo Ezra pesava appena 7 kg quando è morto.

A cura di Biagio Chiariello

Una 38enne vegana è stata dichiarata colpevole di aver fatto morire di fame il suo bambino dandogli da mangiare solo frutta e verdura cruda per un periodo di 18 mesi. Sheila O'Leary è stata condannata per le accuse di omicidio di primo grado e abusi sui minori in merito alla morte nel 2019 di suo figlio Ezra. La sentenza sarà pronunciata a luglio.

Francine Donnorummo, capo unità vittime speciali presso l'ufficio del procuratore di stato della Florida, ha affermato che O'Leary non è riuscita a fornire a suo figlio Ezra cibo e assistenza sanitaria adeguati. "Ha fatto delle scelte che hanno ucciso suo figlio", ha detto Donnorummo. Lee Hollander, l'avvocato difensore della O'Leary, ha mostrato ai giurati più foto di O'Leary con suo figlio. "Sembra una mamma che vuole uccidere suo figlio?" ha chiesto. "Solo perché è successo non significa che abbia commesso un crimine".

Il padre del piccolo, Ryan Patrick O'Leary, 33 anni, è stato incriminato con accuse simili ed è in attesa di processo. La coppia è rimasta nella prigione della contea di Lee dal loro arresto.

Al momento della morte nel settembre 2019, il piccolo Ezra pesava poco più di 7 kg. I suoi genitori hanno notato che non respirava e di fronte agli agenti hanno ammesso che la famiglia seguiva una rigida dieta vegana, mangiando solo frutta e verdura cruda. La madre ha detto che Ezra è stato allattato con latte materno, tuttavia, un'autopsia ha stabilito che la causa della morte del bimbo era dovuta a complicazioni legate alla malnutrizione.

Il procuratore di stato Amira Fox ha sostenuto che la coppia ha abusato e trascurato anche gli altri tre figli, che avevano tre, cinque e 11 anni al momento della morte di Ezra. "Le prove e la scena del crimine, in questo caso, sono strazianti. Queste sono immagini da madre e procuratore di Stato che non potrò dimenticare" ha ammesso la Fox.