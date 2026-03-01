Esteri
Mamma uccide i due figli e si toglie la vita, tragedia in Florida: “Sui corpi ferite d’arma da fuoco”

Una madre di 44 anni e i figli di 14 e 11 sono stati trovati morti nella loro casa di Lakewood Ranch, in Florida. Caso di omicidio-suicidio, è l’ipotesi delle autorità: la donna ha ucciso i bambini e poi si è tolta la vita. Sui corpi rinvenute ferite d’arma da fuoco.
A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Una mamma e i suoi due figli di 14 e 11 anni sono stati trovati morti nella loro casa in Florida. L'ipotesi è che la donna abbia ucciso i bambini e poi si sia tolta la vita.

Intorno alle 20.30 di giovedì 26 febbraio le forze dell'ordine si sono recate presso un'abitazione a Lakewood Ranch per effettuare un controllo di sicurezza, secondo quanto dichiarato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Manatee (MCSO) in un comunicato stampa.

Il proprietario, che si trovava in Sud America per lavoro in quel momento, ha richiesto il controllo perché per circa un giorno e mezzo aveva tentato di contattare, senza successo, la moglie e i figli, riportano i media esteri.

Nella nota dell'ufficio dello sceriffo si legge che gli agenti sono entrati nella proprietà e hanno trovato morti un ragazzo di 14 anni e una ragazza di 11 in stanze diverse, mentre la madre, una donna di 44 anni, è stata trovata deceduta in un'altra zona della casa. La 44enne è stata identificata, si chiamava Monika Rubacha.

"Non sappiamo davvero in che stato d'animo fosse. Ma siamo molto fiduciosi che tutti gli elementi di questa vicenda verranno chiariti", ha affermato Randy Warren dell'MCSO, si legge su Fox 13.

"Nessun altro è entrato in casa o si è allontanato dalla scena. Per quanto tragico sia, è davvero inimmaginabile che due bambini siano stati uccisi in casa dalla madre e che poi lei si sia tolta la vita", ha aggiunto.

Il medico legale locale incaricato dell'esame dei corpi deve ancora stabilire le cause ufficiali del decesso. Ma i risultati preliminari dell'ispezione cadaverica indicano che i bambini hanno subito lesioni traumatiche compatibili con un omicidio, presumibilmente ferite da arma da fuoco, prima che la madre si togliesse la vita.

Le autorità ritengono che abbia sparato prima al figlio e poi alla figlia. Le forze dell'ordine hanno riferito che la scena in cui sono stati trovati i corpi della madre e dei bambini è stata molto "violenta".

"Non è stato un incidente. Abbiamo scoperto che la famiglia si era trasferita qui dal Missouri, circa 3 anni fa. Non abbiamo mai ricevuto segnalazioni particolari. – ha aggiunto – Niente poteva preannunciare ciò che è accaduto".

Esteri
