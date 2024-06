video suggerito

“Mamma non si sveglia”: bimba di 5 anni si veste da principessa, va a scuola e salva la madre L’emozionate storia a lieto fine arriva dal Galles dove il coraggio della piccola ha permesso ai soccorritori di intervenire in casa sua e salvare la madre da uno shock settico. “La mamma è sul pavimento e non riesco a svegliarla” avrebbe detto la piccola alle insegnanti. “Mi ha salvato la vita” ha detto la donna dopo essersi ripresa da 3 settimane di coma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Dopo i primi momenti di incertezza di fronte alla scena della mamma che era esanime a terra in casa e non rispondeva, una coraggiosa bambina di cinque anni ha indossato l'unica cosa che ha trovato a portata di mano, un vestito da principessina, ed è andata a scuola dove ha chiesto aiuto alle maestre e così ha salvato la madre. L'emozionate storia a lieto fine arriva dal Galles dove l'inventiva della piccola ha permesso ai soccorritori di intervenire in casa sua a Pontllanfraith, vicino a Blackwood, salvando la madre da uno shock settico.

Secondo quanto ricostruito dai media locali, la bimba stava giocando col suo abito da principessa la sera prima dei fatti quando la madre ha perso i sensi, la piccola quindi si è addormentata accanto a lei. La mattina dopo, però, vedendo che la madre ancora non si svegliava, si è rimessa il costume, ha aperto la porta di casa ed è andata da sola a piedi verso la scuola elementare che frequenta, che dista poche centinaia di metri.

La piccola si è subito rivolta alle sue insegnanti spiegando che la madre 35enne Leisha non si svegliava più. "La mamma è sul pavimento e non riesco a svegliarla" avrebbe detto la piccola alle insegnanti come riporta il Wales Online. Le maestre hanno subito capito la situazione, due di loro sono andate a casa e hanno trovato Leisha sul pavimento e quindi hanno contattato i servizi di emergenza medica che sono poi accorsi sul posto. La dona infine è stata trasportata in ospedale dove è rimasta in coma indotto per tre settimane.

"Mi ha salvato la vita" ha detto la donna, spiegando che quella sera suo marito Ryan era impegnato in un viaggio di lavoro e in casa c'erano solo lei e la bimba. "Sono incredibilmente orgogliosa di lei" ha dichiarato la donna che ora si è ripresa. "Non la vedevo da un mese a causa di tutto quello che stava succedendo, ma quando è venuta a trovarmi in ospedale sono completamente crollata. Devo tutto a mia figlia, grazie a lei se sono ancora viva" ha concluso.