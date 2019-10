Ha permesso ad un suo amico di famiglia pedofilo di abusare per anni delle sue figlie piccole. Per questo Sarena C Hall, mamma 27enne di Green, in Ohio, Stati Uniti, è stata arrestata la scorsa settimana insieme al suo complice, il 64enne Marion Stang Jr, accusato anche di stupro aggravato, come riporta la stampa locale. Entrambi sono al momento in carcere in attesa della prima udienza del processo a loro carico. Secondo quanto ricostruito dall'accusa, la donna era a conoscenza delle violenze che le due bambine, di età inferiore a 10 anni, subivano ma non ha mai fatto nulla per impedirle. Sulla vicenda si mantiene il massimo riserbo e pochi sono i dettagli che sono stati condivisi con la stampa.

Le indagini pare siano partite in seguito ad una segnalazione arrivata ai servizi sociali. La persona che ha effettuato la chiamata avrebbe espresso preoccupazione per la situazione delle bambine, anche se al momento non è chiara l'identità di quest'ultima. A quel punto, gli assistenti hanno allertato le forze dell'ordine che hanno infine fermato giovedì scorso la mamma mostro, che sulla sua pagina Facebook si definisce una casalinga, e l'anziano nello loro rispettive case e a circa un'ora di distanza l'uno dall'altra. La posizione delle 27enne è particolarmente delicata: è accusata di aver acconsentito consapevolmente agli incontri dell'uomo con le due figlie in modo da poterne abusare sessualmente, come riferisce WBTV.