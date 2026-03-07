Mamma e figlia 13enne morte travolte dal tornado negli USA: la 47enne aveva altri sette figli

Una violenta ondata di maltempo ha colpito gli USA. Nello Stato dell’Oklahoma un tornado ha letteralmente sollevato un furgone uccidendo Jodie Owens, 47 anni, e la figlia Lexi, 13. La donna aveva appena chiamato i figli rimasti a casa per dirgli di mettersi al riparo prima che la linea si interrompesse…

Jodie Owens e la figlia Lexi

Le ultime ore sono state segnate da una nuova ondata di maltempo violento negli Stati Uniti. Tra le vittime c’è anche una madre con la figlia adolescente, travolte da un tornado mentre si trovavano in auto nell’ovest dell’Oklahoma.

A perdere la vita sono state Jodie Owens, 47 anni, e una dei suoi otto figli, Lexi, 13 anni. I loro corpi sono stati trovati nella tarda serata di giovedì all’interno del furgone di famiglia, vicino a un incrocio stradale fuori da Fairview, Major County. Secondo le autorità, il veicolo sarebbe stato sollevato e trascinato dal tornado che ha attraversato la zona durante una violenta tempesta.

La donna stava rientrando a casa insieme alla figlia quando si è accorta che il maltempo stava peggiorando rapidamente. In quei momenti, raccontano i familiari, ha deciso di telefonare ai figli rimasti a casa per avvertirli di mettersi subito al riparo.

"Ha visto arrivare la tempesta e ha chiamato i figli dicendo loro di scendere in cantina", ha spiegato il fratello, Justin Zonts, all’emittente KOKH. "È stato proprio in quel momento che il tornado le ha colpite".

Secondo quanto riferito dalla famiglia, Jodie era ancora al telefono con una delle figlie quando la linea si è interrotta all’improvviso. Poco dopo il marito ha dato l’allarme e sono iniziate le ricerche.

La notizia della morte di Jodie e Lexi ha scosso profondamente la comunità di Fairview, dove la donna era molto conosciuta. Lavorava come insegnante supplente nelle scuole locali ed era molto presente nelle attività scolastiche dei figli.

Jodie era madre di otto bambini e nonna di quattro. La famiglia stava anche aspettando la nascita di un’altra nipote, prevista per il primo maggio.

Il fratello ha ricordato quanto fosse dedicata alla famiglia e alle attività dei figli. "È sempre stata lì per loro. Partecipava agli eventi scolastici, alle attività della banda, a tutto ciò che riguarda i suoi ragazzi", ha raccontato. Parlando di Lexi, l’ha descritta come "una ragazza piena di energia, sempre sorridente e con una personalità travolgente".

Il tornado che ha attraversato la contea ha lasciato dietro di sé danni diffusi: linee elettriche abbattute, edifici danneggiati e una lunga scia di devastazione. Circa 32 milioni di persone negli Stati Uniti sono attualmente sotto allerta per condizioni meteorologiche estreme. La fascia di rischio più elevato interessa anche parti di Missouri, Oklahoma e Nebraska.

Il governatore dell’Oklahoma Kevin Stitt ha commentato la tragedia con un messaggio pubblicato su X: "Il maltempo ha colpito la contea di Major la scorsa notte e purtroppo ha causato la morte di una madre e di sua figlia. Prego per la famiglia mentre affronta questa terribile perdita e per tutte le persone colpite dalle tempeste".

Ma le conseguenze del maltempo si stanno facendo sentire anche altrove. Nel Michigan, almeno quattro persone sono morte dopo che un tornado ha devastato la zona di Union Lake, a circa 200 chilometri da Detroit. Venti violenti hanno colpito anche Union City e Three Rivers, mentre un altro possibile tornado è stato segnalato nella St. Joseph County.