Mamma di 34 anni e figlia di 10 trovate morte in casa a Innsbruck: erano scomparse un anno fa

Una donna di 34 anni e la figlia di 10, disperse dal luglio del 2024, sono state trovate morte in un appartamento di Innsbruck nel Tirolo austriaco: due gli uomini sospettati del delitto.
A cura di Ida Artiaco
Centro di Innsbruck.
Giallo a Innsbruck, nel Tirolo austriaco, dove una donna di 34 anni e sua figlia di 10, disperse dal luglio 2024, sono state trovate morto in un appartamento. Secondo la polizia – scrive l'Apa – si tratterebbe di omicidio. Come ha riferito la polizia locale, la scoperta è avvenuta il 14 novembre scorso.

Due sono i sospettati del delitto: si tratta di due uomini un austriaco di 55 anni e suo fratello 53enne, erano già stati arrestati lo scorso giugno e da allora sono in custodia cautelare, ma solo ora sono state localizzate le salme della donna e della ragazzina.

In aggiornamento. 

