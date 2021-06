Una improvvisa quanto violenta ondata di maltempo ha colpito oggi l'est della Francia dando vita a fenomeni meteorologici decisamente estremi come vere e proprie bombe d'acqua ma soprattutto copiose grandinate che hanno sommerso le strade come se nevicasse in piena estate. Gli intensi fenomeni meteo hanno riguardato il dipartimento dei Vosgi nella regione del Grand Est, dove nella tarda mattinata di oggi, martedì 29 giugno, il cielo si è improvvisamente annuvolato e per alcuni lunghissimi minuti è venuta giù una quantità incredibile di gradine che ha invaso strade e persino negozi tanto da richiedere l'assistenza dei vigili del fuoco e l'uso di pale meccaniche.

La violenta grandinata ha colpito per prima la città di Eloyes dove, intorno a mezzogiorno, sono caduti chicchi di grandine delle dimensioni di palle da golf. Poco dopo il maltempo si è spostato tra Plombières-les-Bains e Le Val-d'Ajol, dove si è abbattuta una vera e propria tempesta. La grandine ha ricoperto le strade e ha invaso tutto bloccando trasporti e abitanti della zona. I chicchi hanno bloccato anche gli scoli per l'acqua piovana così acqua e grandine in alcuni punti hanno iniziato a salire raggiungendo anche un metro di altezza. "È stata una scena apocalittica" ha affermato Lydie Barbaux, sindaco di Plombières, aggiungendo: "Si sono allagati scantinati e negozi e tutto alla vigilia dell'apertura della stagione turistica".

"A Plombières-les-Bains sono caduti fino a 60 centimetri di grandine mentre nella zona di Bruyères, "sono caduti fino a 10 millimetri di acqua cumulativa in sei minuti", ha confermato il portavoce dei vigili del fuoco. Il servizio meteorologico francese ha messo in allerta maltempo l'intero nord-est del Paese, ovvero 54 dipartimenti per cui è allerta gialla per temporali. I vigili del fuoco, mobilitati dall'inizio dell'evento, comunicano che hanno realizzato 56 interventi e alle 14 una trentina erano ancora in attesa sui settori più coinvolti dal maltempo.