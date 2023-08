Malesia, 3 anni di carcere a chi vende o indossa orologi Swatch arcobaleno Il governo malese ha introdotto una norma che punisce con tre anni di carcere e pesanti multe coloro che vendono, riproducono o indossano orologi Swatch dai colori arcobaleno, perché farebbero propaganda LGBTQ.

A cura di Davide Falcioni

Tre anni di carcere. È la pena che rischiano in Malesia coloro che indossano o vendono orologi con i colori dell'arcobaleno, inclusi quelli prodotti dal marchio svizzero Swatch. A dichiararlo ieri è stata una nota del ministero dell'interno del Paese a maggioranza musulmana, che ha intrapreso una battaglia contro i simboli Lgbtq (tra cui oggetti con i colori dell'arcobaleno), accusati di "nuocere alla morale". L'omosessualità è illegale in Malesia e le persone della comunità Lgbtq sono vittime di continue discriminazioni.

La direttiva firmata dal Ministro per gli Affari Interni, Datuk Seri Saifuddin Nasution Bin Ismail, è esplicita ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale malese: "La stampa, importazione, produzione, riproduzione, pubblicazione, vendita, emissione, circolazione, distribuzione o possesso di qualsiasi pubblicazione come descritta nell’Allegato che è probabile pregiudichi la moralità è assolutamente proibita in tutta la Malesia". L'allegato citato, quindi, spiega che è vitata la "pubblicazione relativa a Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer e +Plus (LGBTQ+) in qualsiasi forma che appaia sugli orologi Swatch di qualsiasi collezione comprese le scatole, involucri, accessori o qualsiasi altra cosa correlata".

Il governo malese ha motivato il provvedimento sottolineando il suo sforzo a proteggere la struttura socio-culturale della nazione. L’annuncio ufficiale afferma che i prodotti Swatch "sono stati banditi poiché potrebbero essere dannosi per la moralità, l’interesse pubblico e nazionale, promuovendo e normalizzando il movimento LGBTQ, che non è in alcun modo tollerato dalla popolazione generale". Chiunque indossi o distribuisca gli orologi potrebbe anche essere multato di 20.000 ringgit malesi (circa 4.000 euro), secondo l'avviso di divieto.

Swatch a giugno ha avviato una causa contro il governo malese per il sequestro degli orologi, che "non promuovevano alcuna attività sessuale", segnalava la denuncia, ma sono "semplicemente un'espressione divertente e gioiosa di pace e amore".