Maiorca, bimba di 11 anni precipita dal balcone dell'hotel mentre i genitori dormono: morta in vacanza Clodagh, una bimba irlandese, è caduta dal settimo piano del resort a tre stelle Club Mac, a Puerto de Alcudia, sull'isola delle Baleari. I soccorsi si sono rivelati vani.

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina di 11 anni morta dopo essere precipitata da un balcone di un hotel di Maiorca "mentre i suoi genitori dormivano". Clodagh, di nazionalità irlandese, era con la sua famiglia in vacanza sull'isola delle Baleari quando è avvenuto il dramma: un volo di almeno 20 metri che non le ha dato scampo.

Secondo quanto ricostruito, la piccola è caduta dal settimo piano del resort a tre stelle Club Mac, a Puerto de Alcudia, intorno alle 6:30 di lunedì 22 luglio. Sarebbe uscita sulla terrazza per poi sporgersi dalla ringhiera prima di cadere sul tetto di un ristorante al primo piano sottostante. Sul posto sono arrivati i paramedici e hanno tentato di rianimare la giovanissima, ma non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.

La Guardia Civil ha confermato ai media irlandesi che sta trattando la vicenda come un "tragico incidente".

E in queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio e solidarietà per la Clodagh. Anche il Parnell AC, il club di atletica nel quale la bimba militava, le ha reso un commovente omaggio: "Abbiamo davvero il cuore spezzato. Clodagh era una dei nostri atleti giovanili. È morta a seguito di un incidente durante le vacanze. Era una bambino bella e vivace, e un grande atleta che eccelleva in molti sport, non solo nell'atletica".

Il Rathdrum Rugby Club ha affermato che i suoi membri sono rimasti "scioccati dalla tragica notizia della scomparsa della nostra cara stella".In una dichiarazione, il club ha affermato che Clodagh era "un talento raro con un futuro eccezionale davanti a sé. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la sua famiglia e la sosterremo in ogni modo", ha aggiunto.