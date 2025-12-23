L’uscita dalla galleria, lo schianto e l’incendio della Ferrari: il video della morte di Vince Zampella

Il filmato mostra l’incidente stradale in cui ha perso la vita a Los Angeles Vince Zampella, creatore del videogioco Call of Duty. L’uomo è deceduto dopo uno schianto in auto mentre era a bordo della sua Ferrari.

Un Ferrari esce da una galleria ad alta velocità, poi il bolide inizia a sbandare e si schianta contro un muro prendendo fuoco. Così, in un grave incidente stradale avvenuto sulle montagne a nord di Los Angeles, è morto Vince Zampella, una delle figure più influenti dell’industria dei videogiochi contemporanea. Il manager e creativo ha perso la vita all’età di 55 anni in un sinistro che ha coinvolto la supercar a bordo di cui viaggiava lungo la Angeles Crest Highway, una strada panoramica nota per la sua pericolosità.

Secondo quanto riferito dalle autorità californiane e riportato dai media locali, l’incidente è stato segnalato alla California Highway Patrol alle 12.45 di domenica. L’auto è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento. Il conducente è morto sul colpo, mentre un passeggero è deceduto successivamente in ospedale a causa delle ferite riportate. Zampella si trovava a bordo del veicolo. Non risultano coinvolti altri mezzi.

Vince Zampella

La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, colpendo in particolare il settore dei videogiochi, dove Zampella era considerato un punto di riferimento creativo e manageriale. Al momento della morte era a capo di Respawn Entertainment, studio sotto l’ombrello di Electronic Arts, e ricopriva anche un ruolo di primo piano nella supervisione della serie Battlefield per Electronic Arts.

La sua carriera, iniziata a metà degli anni Novanta, è legata soprattutto alla nascita e all’ascesa di Infinity Ward, fondata nel 2002 insieme a Grant Collier e Jason West. È lì che Zampella ha co-creato Call of Duty, una delle saghe più redditizie e influenti di sempre, contribuendo in particolare allo sviluppo dei capitoli che hanno ridefinito il genere degli sparatutto militari moderni, come Modern Warfare e Modern Warfare 2. La serie ha superato nel tempo i 500 milioni di copie vendute.

Dopo l’addio a Infinity Ward, nel 2010 Zampella ha fondato Respawn Entertainment, firmando nuovi successi come Titanfall e Apex Legends, titoli capaci di imporsi sia sul piano commerciale sia su quello dell’innovazione nel multiplayer competitivo. Più recentemente aveva assunto la guida creativa della saga Battlefield, con l’ultimo capitolo accolto positivamente dalla critica.

In una nota diffusa lunedì sera, Electronic Arts ha parlato di una “perdita inimmaginabile”, ricordando Zampella come un leader e un visionario capace di lasciare un segno profondo nell’intrattenimento interattivo.