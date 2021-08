Londra, manifestanti no-vax assaltano la BBC ma sbagliano sede Una manifestazione no-vax organizzata dal movimento Official Voice ha preso di mira lunedì pomeriggio la sede della BBC a Londra. Il corteo ha però raggiunto l’edificio sbagliato, orma non più utilizzato dal broadcast nazionale. I manifestanti che si sono scontrati con la polizia accusano i giornalisti di diffondere false notizie sul Covid e di avallare la campagna vaccinale.

A cura di Chiara Ammendola

L’assalto dei No Vax alla Bbc

Hanno raggiunto il Television Center nella zona ovest di Londra per urlare il proprio disprezzo e la propria rabbia nei confronti dei giornalisti rei, a loro dire, di promuovere erroneamente la campagna vaccinale nel Regno Unito e diffondere terrorismo mediatico. Ma quando il folto gruppo di manifestanti no-vax si è trovata dinanzi alla polizia che ha fermato il loro ingresso nell'edificio ha anche realizzato di aver sbagliato sede.

Gli insulti ai giornalisti accusati di diffondere false notizie sul Covid

Quella che loro pensavano fosse la sede della BBC è ormai un edificio affittato da terzi per registrare programmi tv. Insomma da quasi un decennio la BBC non utilizza quegli studi ma si è trasferita circa sette chilometri più in là, nella cosiddetta Broadcasting House, a Portland Place. Un buco nell'acqua per i manifestanti no-vax così come commentato scherzosamente la conduttrice Charlene White, che ha anche ringraziato il team di sicurezza che ha tenuto i manifestanti fuori dallo studio mentre il suo programma ITV era in onda: "Non sono sicuro di cosa sperassero di ottenere i manifestanti, ma tutto ciò che avrebbero trovato eravamo io, Jane, Nadia e Penny on Loose Women che parlavamo della menopausa", ha detto.

Clima di intolleranza verso i giornalisti

Al grido di "vergogna", i manifestanti hanno provato ad entrare nella sede della ITV, tanto da richiedere l'intervento della polizia: tra agenti e manifestanti ci sono stati diversi scontri mentre un gruppo più ristretto di manifestanti ha marciato in seguito alla Broadcasting House nel centro di Londra. La BBC ha dovuto affrontare un numero crescente di attacchi verbali e fisici ai suoi giornalisti da parte di manifestanti no-vax. Quello di ieri secondo la polizia sarebbe stato organizzato dal movimento Official Voice, che sui suoi profili social accusava i media nazionali di propaganda a favore del vaccino. Il direttore delle news della BBC, Fran Unsworth, ha denunciato il sempre più crescente clima di intolleranza nei confronti dei suoi giornalisti e ha chiesto per questo un intervento immediato.