Sono stati fermati quattro adolescenti, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, per l'aggressione a una coppia di lesbiche che si erano rifiutate di baciarsi davanti a loro su un bus lo scorso 30 maggio a Londra. Melania Geymonat, 29 anni, e la sua fidanzata Chris avevano denunciato il fatto anche sui social network, con tanto di foto nelle quali erano ritratte sporche di sangue e sotto choc. Stavano raggiungendo la zona di Camden Town quando sono state fermate dai 4 ragazzini, che le hanno colpite con calci e pugni, riportando lesioni al volto che hanno richiesto specifiche cure ospedaliere.

Gli aggressori sono accusati di crimine di odio aggravato e compariranno in tribunale il prossimo 21 agosto. Si tratta, per altro, si soggetti già noti alle forze dell'ordine nonostante la giovane età. Come riferisce Scotland Yard, un 16enne è accusato anche di furto, così come il più giovane del gruppo, mentre un altro coetaneo di spaccio di droga.

"Volevano che ci baciassimo – aveva raccontato Melania in un post condiviso sui social centinaia di volte -. Ho cercato di placare la situazione dicendo loro di lasciarci da sole, perché Chris non si sentiva bene" ha sottolineato. Ma le parole non sono bastate. "Hanno cominciato a comportarsi come dei teppisti, chiedendo che ci baciassimo così che potessero ‘divertirsi guardando’, chiamandoci ‘lesbiche‘ e descrivendo posizioni sessuali. Non ricordo l'intero episodio, ma la parola ‘forbici’ mi è rimasta impressa nella mente".