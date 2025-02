video suggerito

"Lo squalo l'ha toccata, poi è tornato strappandole le braccia", terribile attacco alla turista ai Caraibi "L'ha morsa alla gamba. Non soddisfatto, lo squalo è tornato indietro e quando lei ha messo entrambe le mani davanti a sé per proteggersi, le ha strappato entrambe le mani" ha raccontato un testimone del terribile attacco di uno squalo a una turista che ha perso entrambe le braccia alle Isole Turks e Caicos ai Caraibi.

A cura di Antonio Palma

“Camminava in acqua, lo squalo l’ha urtata improvvisamente alle gambe, poi è tornato e quando lei ha messo entrambe le mani davanti per proteggersi, lui le ha strappato le braccia con un morso”, è il terribile racconto dell’attacco di uno squalo alla turista che ha perso entrambe le braccia alle Isole Turks e Caicos ai Caraibi.

Lo spaventoso incidente all'inizio del mese quando le autorità locali hanno affermato che la donna aveva "interagito" con lo squalo e aveva tentato anche di scattargli delle foto, ma questa affermazione è stata smentita dai testimoni, secondo i quali l'attacco non era stato provocato.

L'attacco è avvenuto nelle acque al largo di Thompson's Cove Beach, nel centro di Providenciales, intorno alle 10.30 di venerdì 7 febbraio. La donna, che era in vacanza col marito, stava camminando "in acque limpide e profonde solo fino ai fianchi", secondo il cognato, quando ha avuto il terribile incontro faccia a faccia con il predatore, probabilmente uno squalo toro lungo due metri.

L’animale avrebbe toccato la donna alle gambe allontanandosi subito dopo. Sono trascorsi pochi secondi però e l’animale è tornato all’attacco. “L’ha morsa alla gamba. Non soddisfatto, lo squalo è tornato indietro e quando lei ha messo entrambe le mani davanti a sé per proteggersi, le ha strappato entrambe le mani, una a metà avambraccio e l'altra al polso", ha raccontato il testimone.

La donna è stata soccorsa dal marito che si è fiondato su di lei allontanando l’animale e trascinandola poi a riva dove è stata assistita da altri turisti. Dopo i primi soccorsi sulla spiaggia, è stata trasportata in un ospedale locale per le cure necessarie. La vittima ha riportato ferite gravissime, perdendo entrambe le mani: una amputata all'altezza del polso e l'altra fino a metà dell'avambraccio, ma la gamba è stata salvata.

Successivamente è stata riportata in Canada in aereo per un ulteriore intervento chirurgico e la convalescenza. Secondo le autorità locali, gli attacchi di squali nelle acque al largo delle isole Turks e Caicos sono relativamente rari anche se dal 2021 si sono verificati almeno quattro casi con amputazioni varie.