Vede squalo a riva e tenta di fargli una foto ma l'animale attacca: turista perde entrambe le mani L'orrore mentre la donna di 55 anni camminava in mare a pochi metri dalla riva nelle acque delle isole caraibiche di Turks e Caicos. Secondo quanto ricostruito finora dalle autorità locali, la turista avrebbe "tentato di interagire" con l'animale e di scattargli una foto ma è stata attaccata.

A cura di Antonio Palma

Una turista ha perso entrambe le mani durante un terribile attacco di squalo nelle acque delle isole caraibiche di Turks e Caicos, territorio britannico d'oltremare. L’orrore mentre la donna di 55 anni camminava in mare a pochi metri dalla riva e dalla sua famiglia nell'acqua profonda fino ai fianchi. Secondo quanto ricostruito finora dalle autorità locali, la turista canadese avrebbe "tentato di interagire" con l'animale e di scattargli una foto ma è stata attaccata e morsa prima alle gambe e poi alle mani.

Alcuni testimoni hanno dichiarato che la famiglia della donna si trovava nelle vicinanze ed è subito accorsa in suo aiuto scacciando lo squalo la cui specie al momento resta sconosciuta. La donna è stata poi trascinata a riva dai parenti che hanno cercato di fermare l'emorragia con dei teli in attesa dell’arrivo dei soccorsi, come si vede in alcune strazianti immagini diffuse sui social dai presenti.

La donna è stata poi trasportata d'urgenza al più vicino ospedale dove i medici le hanno dovuto amputare una mano all'altezza del polso e l'altra a metà dell'avambraccio a causa delle gravissime ferite riportate nell’attacco dello squalo. La turista infine è stata trasferita in Canada per le successive cure.

La polizia locale e le autorità ambientali hanno confermato l'attacco di squalo che è avvenuto nella mattinata di venerdì scorso nelle acque antistanti la spiaggia di Thompson's Cove Beach. Dopo l’attacco, le autorità hanno chiuso lo specchio di mare nei pressi del quartiere di Blue Hills, a Providenciales e consigliato alla popolazione di non entrare nell'oceano fino a quando non fosse stato dato il via libera.

Secondo le testimonianze dei presenti, lo squalo era un esemplare di circa 3 metri di lunghezza, probabilmente uno squalo toro o uno squalo tigre. La presenza di squali nelle acque locali è nota da tempo e purtroppo nelle Turks e Caicos si sono verificati diversi attacchi di squalo contro esseri umani. Dal 2021 registrati almeno quattro casi con amputazioni varie anche se in nessun caso le vittime sono decedute.