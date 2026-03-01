Attacco all’Iran, chiuso lo spazio aereo nel Golfo: migliaia di voli bloccati e ritardi in tutto il mondo

Dopo il violento attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la conseguente rappresaglia di Teheran, gran parte dello spazio aereo del Golfo è stata chiusa, causando cancellazioni e deviazioni su scala globale. Gli effetti si propagano oltre la regione, intaccando la mobilità aerea e i mercati internazionali.

Quando un conflitto si accende in Asia occidentale, le sue conseguenze non restano mai limitate nei confini degli Stati coinvolti, ma si propagano lungo le direttrici energetiche, finanziarie e commerciali che attraversano la regione; questa volta, insieme al petrolio e alla diplomazia, a fermarsi è stato anche il traffico aereo, con una rapidità che ha reso visibile, quasi in tempo reale, la fragilità di un sistema che ogni giorno collega continenti e mercati attraverso pochi snodi strategici. Dopo l'attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro l'Iran e la risposta di Teheran, le autorità aeronautiche di diversi Paesi hanno progressivamente chiuso o limitato il proprio spazio aereo, paralizzando alcuni degli aeroporti più strategici del mondo.

Chiusura dello spazio aereo nei Paesi del Golfo

La decisione dell'Iran di sospendere i voli "fino a nuovo ordine" è stata seguita infatti da analoghe misure adottate da Israele, dal Qatar, dall'Iraq, dal Kuwait e dagli Emirati Arabi Uniti, mentre la Siria ha interdetto parte della fascia meridionale del proprio spazio aereo e la Giordania ha rafforzato le misure di controllo e difesa dei cieli. Nel giro di poche ore le mappe dei sistemi di tracciamento hanno restituito un'immagine insolita: ampie fette del Golfo quasi prive di traffico, con rotte deviate verso corridoi più lunghi e meno diretti, in un'area che fino a quel momento rappresentava uno dei crocevia più densi al mondo.

Il ruolo strategico degli hub del Golfo

Per comprendere la portata di quanto sta accadendo è però necessario ricordare che il Golfo Persico non è soltanto una regione attraversata da tensioni geopolitiche ricorrenti, ma è anche il cuore di un modello di trasporto aereo costruito negli ultimi vent'anni sulla centralità degli hub. Dubai, Abu Dhabi e Doha non sono semplici aeroporti regionali: sono piattaforme globali di transito che intercettano il traffico tra Europa e Asia, tra Africa e Americhe, convogliando ogni giorno decine di migliaia di passeggeri in coincidenze calibrate al minuto. Quando questi scali rallentano o si fermano, l'effetto non resta circoscritto alla regione ma si ripercuote su Londra, Parigi, Milano, Delhi, Sydney, New York, perché ogni volo in arrivo alimenta una catena di partenze successive.

Sospensioni e limitazioni operative delle compagnie aeree

In questo contesto, le principali compagnie del Golfo hanno annunciato sospensioni e limitazioni operative. Emirates ha bloccato temporaneamente i collegamenti da e per Dubai; Qatar Airways ha subordinato la ripresa delle operazioni alla riapertura in sicurezza dello spazio aereo nazionale; Etihad Airways ha sospeso i voli da e per Abu Dhabi fino a nuovo aggiornamento. Si tratta di vettori che hanno costruito il proprio successo su una rete capillare di rotte a lungo raggio e su una gestione estremamente efficiente delle coincidenze: la loro temporanea paralisi comporta quindi non soltanto cancellazioni immediate, ma una profonda e complessa riorganizzazione di equipaggi, aeromobili e slot aeroportuali distribuiti su più continenti.

L'impatto sulle compagnie internazionali

Le cancellazioni, nell'arco di un solo fine settimana, si sono contate a migliaia e hanno coinvolto anche numerose compagnie internazionali. Air India ha sospeso diversi collegamenti verso Medio Oriente, Europa e Nord America; Turkish Airlines ha interrotto i voli verso vari Paesi dell’area; Delta Air Lines e United Airlines hanno fermato i collegamenti con Tel Aviv; Lufthansa e Air France hanno cancellato le rotte per il Libano; British Airways ha sospeso i voli verso Tel Aviv e il Bahrein (offrendo ai passeggeri la possibilità di rimborso o riprogrammazione). Il risultato è insomma un sistema che, pur non essendosi fermato del tutto, ha dovuto riconfigurarsi in emergenza, con ritardi che si accumulano anche lontano dall’area direttamente interessata dal conflitto.

Deviazioni, costi e complessità operative

Ogni deviazione comporta poi costi aggiuntivi e complessità operative: volare su corridoi alternativi significa infatti aumentare i tempi di percorrenza, consumare più carburante, ricalcolare turni e tempi di riposo degli equipaggi, riposizionare aeromobili che, nel modello hub-and-spoke (il sistema in cui tutti i voli partono o arrivano da aeroporti centrali, detti "hub", collegati a molte destinazioni secondarie, i "spoke"), sono parte di una sequenza continua di tratte interconnesse. L'aviazione commerciale è un sistema ad alta precisione in cui margini e tempi sono ridotti al minimo; quando un nodo centrale si interrompe, l'onda d'urto si propaga lungo l'intera rete, rendendo necessarie decisioni rapide che privilegiano la sicurezza ma hanno inevitabili ricadute economiche.

Le conseguenze

A complicare ulteriormente il quadro c'è poi anche il timore che l'instabilità possa estendersi o protrarsi, restringendo ancor di più i corridoi disponibili tra Europa e Asia e concentrando il traffico su rotte già sottoposte a forte pressione. In uno scenario simile, l'aumento dei costi operativi potrebbe tradursi cioè, nel medio periodo, in una revisione delle tariffe, soprattutto sulle lunghe distanze che attraversano o aggirano il Medio Oriente.

Nel frattempo, le compagnie hanno già invitato i passeggeri a controllare costantemente lo stato dei voli e hanno adottato politiche di flessibilità per limitare i disagi. La normalizzazione dipenderà però dall'evoluzione della situazione militare e dalle decisioni delle autorità aeronautiche.