Legano cane a una rete metallica durante l'uragano Milton: salvato dalla polizia, aveva l'acqua alle ginocchia Nel video condiviso su X si vede il cane, un bull terrier, legato a una rete metallica sulla strada, con l'acqua che lo aveva raggiunto già fino alle ginocchia. L'appello: "Per favore, non fatelo ai vostri animali".

A cura di Susanna Picone

Mentre l’uragano Milton si avvicinava pericolosamente alla Florida, la polizia ha salvato un cane che era stato abbandonato e legato a una recinzione sul ciglio di una autostrada. È accaduto mercoledì a Tampa: il cane, un bull terrier, era legato a una rete metallica sulla strada e l’acqua lo aveva raggiunto già fino alle ginocchia.

Su X è stato pubblicato un video che mostra il ritrovamento del cane, poi salvato dagli agenti. Ora l’animale è al sicuro nelle mani della polizia.

"Stamattina gli agenti della FHP hanno salvato un cane legato a un palo sulla I-75 vicino a Bruce B Downs Blvd", il post condiviso su X. Seguito da un appello a non comportarti in questo modo: "Per favore, non fatelo ai vostri animali domestici", si legge.

Con l’uragano Milton che fa danni e vittime nel Paese, il governatore della Florida Ron DeSantis ha detto che chiunque abbandonerà i propri animali domestici ne pagherà il prezzo.

"È crudele lasciare un cane legato a un palo nel mezzo di una tempesta in arrivo. La Florida riterrà responsabile chiunque maltratti gli animali domestici", ha twittato.

Il cane al sicuro dopo il salvataggio della polizia

L'uragano Milton si è abbattuto mercoledì sera sulla Florida, spazzando la costa con forti venti, piogge e allagando il centro della penisola nel sud-est degli Stati Uniti. Sono stati registrati venti fino a 165 km/h. Oltre un milione di case sono rimaste senza elettricità nella notte tra mercoledì e giovedì e, stando ai media locali, si contano già delle vittime.

Per il momento lo sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson, ha confermato che ci sono state "diverse vittime" nello Spanish Lakes Country Club, una comunità per anziani vicino a Fort Pierce, sulla costa orientale dello Stato.