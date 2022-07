Leader indiano beve acqua di fiume davanti alle telecamere e viene ricoverato d’urgenza in ospedale Sultanpur Lodhi, il Primo Ministro del Punjab Bhagwant Mann, è finito in ospedale con una grave intossicazione per aver bevuto acqua contaminata da un fiume.

A cura di Davide Falcioni

La prima regola che si insegna ai viaggiatori diretti in India è quella di non bere acqua non preventivamente sterilizzata.

Evidentemente Sultanpur Lodhi, il Primo Ministro del Punjab Bhagwant Mann, non era a conoscenza di questa basilare norma igienico sanitaria. Infatti qualche giorno fa è stato ricoverato in ospedale per una grave infezione intestinale contratta in uno dei modi probabilmente più ridicoli: come dimostra anche un video pubblicato sui social network Lodhi domenica scorsa ha partecipato a un evento pubblico per celebrare il 22° anniversario della pulizia del fiume Kali Bein.

In quell'occasione, e a favore di telecamere, il leader politico ha immerso un bicchiere nel fiume, ne ha estratto dell'acqua e senza nessuna precauzione l'ha ingurgitata. Il suo obiettivo era, evidentemente, quello di dimostrare che il torrente era davvero pulito. Ma, come era ovvio, qualcosa non è andato per il verso giusto.

Fonti del suo staff martedì hanno rivelato che Sultanpur Lodhi aveva accusato forti dolori addominali mentre si trovava nella sua residenza ufficiale a Chandigarh. Da lì, è stato trasportato in aereo e ricoverato in ospedale a Delhi. La causa del suo malore è stata tenuta segreta, ma l'urgenza con la quale è stato affidato alle cure mediche e le sue precedenti iniziative hanno svelato cosa è successo. Se due più due fa quattro, il Primo Ministro del Punjab Bhagwant Mann ha subito un'intossicazione dopo aver bevuto ingenuamente acqua contaminata.

Il politico sarebbe tuttora ricoverato in ospedale nella capitale indiana. Dopo un iniziale spavento i medici hanno fatto trapelare che le sue condizioni non destano nessuna preoccupazione e presto potrà tornare ai suoi impegni istituzionali.