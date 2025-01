Le trema un po’ l’occhio e pensa sia stress: in realtà era un raro tipo di tumore al cervello

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Jade-Marie Clark con suo figlio

Ha inizialmente liquidato quel tremolio alla palpebra del suo occhio come un segno di stress: è rimasta scioccata nello scoprire che in realtà era causato da un raro tipo di tumore al cervello. Dopo essere stata costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico, ora ha il viso parzialmente paralizzato, il che le impedisce di sorridere.

Jade-Marie Clark, originaria di Glasgow, in Scozia, ha cominciato a soffrire di quella che pensava fosse una dolorosa infezione all'orecchio mentre era incinta del suo primo figlio nel marzo 2020, proprio nel bel mezzo della pandemia. Il bambino è nato a settembre e il dolore ha cominciato a diminuire, così la neomamma ha cominciato a dimenticarsene.

Tuttavia, quando è rimasta incinta per la seconda volta nel 2023, la trentaduenne ha iniziato a lamentare mal di testa e a soffrire di quello che descriveva come un "occhio tremante". In quel periodo, Jade-Marie stava studiando per diventare maestra d'asilo e aveva attribuito i suoi sintomi a una combinazione di stress legato agli esami e agli ormoni. Ma nel maggio dello stesso anno, si è presentato un nuovo sintomo: un intorpidimento all'angolo delle labbra. Decisa a capirne di più, ha deciso di consultare il suo medico di famiglia.

Lo specialista, intuendo che potesse trattarsi di qualcosa di serio, ha prenotato per lei una risonanza magnetica. Il risultato è stato devastante: neurinoma acustico, un tipo di tumore cerebrale che si sviluppa nel nervo che collega il cervello all'orecchio. Secondo i medici, il tumore cresceva nella sua testa da circa cinque anni, per poi espandersi rapidamente di dimensioni nel giro di sei mesi (3,1 cm), provocando quei sintomi specifici.

I neurinomi acustici sono estremamente rari, con circa 1.200 diagnosi all'anno. Si tratta di tumori benigni, quindi non si diffondono ad altre parti del corpo, ma possono comunque causare gravi danni man mano che aumentano di dimensioni. In questa fase, possono iniziare a compromettere altre aree vitali del cervello.

Jade-Marie ha dovuto attendere sei mesi prima di potersi sottoporre a un intervento per rimuovere il tumore, poiché non poteva affrontare l'operazione prima di aver dato alla luce il suo secondo figlio nel novembre 2023. Nonostante i medici abbiano definito l'intervento un successo, la donna ha subito una paralisi facciale, un danno ai nervi che ha provocato l'indebolimento e il congelamento dei muscoli facciali, impedendole di sorridere e di piangere dall'occhio destro.

"Il mio occhio destro non si chiude e non riesco a sorridere. E poiché non produce lacrime, provo molto dolore, perché è davvero secco", ha spiegato al Daily Mail. "Pensavo che il mio viso avrebbe iniziato a muoversi da solo, ma non è successo ancora niente. Per questo mi sento molto insicura. Oltre a essere ansiosa, sono diventata davvero depressa per il mio aspetto", ha ammesso. "Penso che la gente rida di me. Non voglio uscire di casa – dice – non voglio che nessuno mi veda."

La signora Clark ha in programma un intervento chirurgico il cui obiettivo è il trasferimento di un nervo da un'altra parte del suo viso e di due nervi dalle sue gambe, con la speranza di ripristinare il suo sorriso. Tuttavia, l'operazione, prevista per marzo, potrebbe non dare risultati prima di almeno 18 mesi. Nonostante ciò, i medici sono ottimisti e affermano che, trascorso questo periodo, ci sono l'80% di possibilità che la donna recuperi la mobilità facciale.