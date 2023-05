Le regalano cioccolatini per il compleanno, li mangia e muore avvelenata: arrestata la compagna dell’ex Una donna è stata arrestata per aver avvelenato una 54enne con dei cioccolatini. Secondo gli inquirenti si sarebbe vendicata per essere stata lasciata dall’ex compagno che aveva intrapreso una relazione con la vittima.

A cura di Chiara Ammendola

Lindaci Viegas Batista de Carvalho (a sinistra) e Susane Martins da Silva (a destra)

Sarebbe stata una fidanzata dell'ex compagno ad aver inviato i cioccolatini avvelenati che l'hanno uccisa. Per questo Susane Martins da Silva è stata arrestata al culmine di un'indagine lampo con l'accusa di aver ucciso Lindaci Viegas Batista de Carvalho, 54 anni, morta dopo aver mangiato del cioccolato avvelenato.

La vicenda si è consumata a Rio de Janeiro in Brasile dove la donna viveva così come la sua presunta assassina. Il giorno del suo compleanno, lo scorso sabato, la 54enne ha ricevuto in dono dei fiori e una scatola di cioccolatini. Il tutto le è stato recapitato da un rider che non si è presentato e non ha saputo dare indicazioni sul mittente di quel dono.

Dopo aver chiesto al compagno se fosse stato lui a inviarle i regali e aver ricevuto risposta negativa la donna ha interrogato l'ex marito che, prima ha negato, poi ha ammesso di essere stato lui. A quel punto allora Lindaci ha iniziato a mangiare i cioccolatini che le hanno immediatamente provocato delle reazioni fisiche.

Dinanzi al figlio, presente in casa, ha iniziato a stare male. Purtroppo però nonostante l'immediato intervento dei soccorritori la donna è morta in ambulanza mentre raggiungeva l'ospedale. I parenti hanno immediatamente raggiunto l'ex marito della donna che ha però raccontato di aver solo scherzato e di non aver mandato alcun regalo alla donna.

Quest'oggi la notizia dell'arresto da parte della Polizia Civile di Rio de Janeiro di Susane Martins da Silva. Secondo gli inquirenti la donna è l'ex fidanzata di un ex compagno della vittima, e per vendicarsi di essere stata lasciata per la 54enne avrebbe escogitato il piano per avvelenare Lindaci il giorno del suo compleanno così da non destare alcun sospetto.