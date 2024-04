video suggerito

Le emozionanti nozze tra paziente terminale e fidanzata in corsia: "Vivete ogni giorno come fosse l'unico" Il matrimonio giovedì scorso quando l'intero reparto di cure palliative dell'ospedale spagnolo di Cordoba si è impegnato per organizzare e poi partecipare alle nozze del giovane paziente con la sua amata. "Non c'è niente di più inarrestabile di un essere umano pieno di volontà".

A cura di Antonio Palma

"Un intero team, tra medici e infermieri, si è destreggiato per rendere speciale questa giornata" così la dottoressa spagnola Raquel Rostro ha raccontato le emozionanti nozze tra un paziente in stato terminale e la fidanzata in un ospedale di Cordoba, in Andalusia, condividendo sui social network il video del momento. Protagonisti della scena che ha commosso tutti, un paziente in cure palliative presso l'Ospedale Provinciale di Córdoba, dove la dottoressa presta servizio, e la sua amata.

Il matrimonio giovedì scorso quando l'intero reparto di cure palliative dell'ospedale spagnolo si è impegnato e riunito per celebrare le nozze del giovane paziente con la sua amata. Gli operatori sanitari hanno prestato attenzione a ogni dettaglio, senza lasciare nulla al caso: Dai fiori e addobbi al vestito, dal riso alla musica e persino l'animale domestico della coppia. Tutto è stato predisposto perché per un momento tutti pensassero solo all'unione di un coppia di innamorati.

"Oggi mi sono emozionata nel vederli dire raggianti Lo Voglio. Mi è sempre più chiaro che non c’è niente di più inarrestabile di un essere umano pieno di volontà" ha scritto Raquel Rostro, medico specialista in Medicina interna e responsabile del reparto cure palliative del nosocomio. Postando il video del momento sul suo account Instagram, la dottoressa ha proseguito: "Ero entusiasta di vedere un intero Team dedicato, che si destreggiava per rendere speciale la giornata. “Tutti contribuiscono in modo che nessuno fallisca”.

Come si può vedere nelle immagini condivise in rete, la sposa era in lacrime mentre teneva il bouquet in una mano e abbracciava lo sposo con l'altra, camminando con il loro cane lungo il corridoio dell'ospedale tra una fila di medici e invitati. Le nozze sono state celebrate infine su uno dei balconi della struttura medica con tanto di musica dal vivo ad opera di alcuni sanitari.

“Solo quando capiremo veramente che abbiamo un tempo limitato sulla Terra, e che non abbiamo modo di sapere quando il nostro tempo è scaduto, inizieremo a vivere ogni giornata al massimo come se fosse l'unica che abbiamo" ha concluso la dottoressa.