Lasciano gli Usa per trasferirsi in un borgo del sud Italia: “Basta razzismo, è bastato un video” Una famiglia texana tre anni fa ha deciso di cambiare radicalmente vita e trasferirsi da El Paso a Latronico, borgo di 4mila anime in Basilicata.

A cura di Davide Falcioni

Dal Texas alla Basilicata. Dagli oltre 650mila abitanti di El Paso agli appena 4mila di Latronico. Protagonista di questa storia è una famiglia statunitense che tre anni fa, pochi mesi dopo lo scoppio della pandemia, ha deciso di fare i bagagli e trasferirsi definitivamente dagli Stati Uniti all'Italia per iniziare una nova vita a un ritmo più lento e un luogo a dimensione umana immerso nello stupendo parco del Pollino.

La prima a decidere che era giunto il momento di dare una svolta alla vita è stata Nadine Dawkins, 59 anni, che ben presto ne ha parlato con il marito Kim e con i figli Lorenzo e DeNae, rispettivamente 29 e 27 anni. A catturare la loro attenzione, in particolare, era stata un'iniziativa lanciata dal Comune di Latronico, quella di mettere in vendita case abitabili a buon mercato per combattere la cronica tendenza allo spopolamento che affligge le aree interne italiane, soprattutto la Lucania.

Dopo aver letto l'annuncio di Latronico su internet Nadine, ex soldato ed imprenditrice, aveva iniziato a cullare il desiderio di lasciare gli Stati Uniti alla volta di un luogo tanto lontano quanto affascinante, spinta anche dal richiamo per i suoi antenati: il suo bisnonno, infatti, era un italiano emigrato negli USA ai primi del ‘900.

Latronico, in Basilicata

Intervistata dalla CNN la donna ha spiegato: "Dopo aver ascoltato le storie di mia nonna, ho sempre sentito un forte legame con l'Italia e volevo che i miei figli vedessero il Paese da cui erano partiti un secolo fa i loro avi". Ma un'altra spinta è stata la vicenda di George Floyd, una storia – spiega sempre Nadine – che "ha mostrato al mondo come noi neri in America siamo stati trattati per secoli", afferma Nadine. "Tutto il razzismo, tutta la divisione, tutto l'odio che l'amministrazione Trump ha portato in primo piano" ha causato un "esodo" dall'America dei neri che hanno i mezzi per farlo, dice.

Le crescenti discriminazioni razziali negli USA hanno convinto Nadine e la sua famiglia a fare i bagagli. Dopo essersi trasferiti a Panama per un breve periodo hanno attraversato l'oceano e raggiunto la piccola Latronico, non prima però di aver cercato lì una casa: "Abbiamo inviato una mail al vicesindaco Vincenzo Castellano e abbiamo guardato le abitazioni disponibili online. Siamo stati ricontattati il giorno dopo. Abbiamo organizzato una videochiamata, ci ha inviato un video della nostra casa selezionata. Questo ha segnato il nostro destino: abbiamo comprato la casa a scatola chiusa, senza neppure andare in Italia a vederla", ricorda.

La nuova casa di Nadine, Kim, Lorenzo e DeNae sorge nel centro storico di Latronico e ha richiesto pochi lavori di ristrutturazione; si tratta di un immobile di tre piani appartenente in passato a un uomo dell'alta borghesia cittadina, che ha lasciato loro due letti, un armadio e delle tazze di porcellana. La famiglia ha aggiunto due bagni, una cucina e un rustico. I lavori sono stati eseguiti all'inizio del 2021, e al termine è stato ultimato l'acquisto dell'immobile per 42mila euro.