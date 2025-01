video suggerito

Lancio del martello finisce in tragedia, spettatore colpito e ucciso: ha salvato moglie e figlio Il martello lanciato da un atleta durante la gara è uscito fuori dal campo colpendo a morte uno spettatore durante una manifestazione sportiva studentesca all'Università del Colorado. La vittima è Wade Langston, 57enne papà di uno degli atleti che si esibiva: per la polizia ha fatto da scudo a moglie e figlio.

A cura di Antonio Palma

Un evento di atletica è finito in tragedia a Colorado Springs, in Usa, dopo che il martello di un atleta è uscito fuori dal campo colpendo a morte uno spettatore sugli spalti. La vittima è Wade Langston, 57enne papà di uno degli atleti che si esibiva presso il campo sportivo del campus dell'Università del Colorado.

L’incidente fatale domenica durante una delle gare tra scuole superiori ospitate dall'Università del Colorado nell’ambito di una manifestazione sportiva studentesca. Tutto si è consumato pochi attimi durante la gara di lancio del martello, in cui gli atleti competono lanciando una pesante palla fissata a un'impugnatura tramite un filo d'acciaio.

Secondo l'Università, il martello lanciato da uno studente atleta purtroppo ha superato le barriere, colpendo in pieno e uccidendo uno spettatore tra il pubblico. Il 57enne è stato immediatamente soccorso dai presenti e poi dal personale sanitario, che ha provato a rianimarlo, ma purtroppo è stato dichiarato morto sul posto poco dopo.

L’uomo era il padre di uno degli atleti, studente alla Vista Ridge High School di Colorado Springs che stava partecipando alle gare. Secondo la polizia di Colorado Springs, l'uomo si sarebbe accorto dell’arrivo del pesante oggetto ma si sarebbe messo sulla traiettoria per salvare la moglie e il figlio minore che erano con lui ad assistere l’evento.

Sul caso è stata avviata una indagine per accertare i fatti ed eventuali responsabilità in merito alle misure di sicurezza per il pubblico. L'Università del Colorado ha affermato che l'incidente è avvenuto intorno alle 9:30 del mattino presso la Mountain Lion Fieldhouse, una pista indoor dell'università, mentre gli atleti delle scuole superiori della zona gareggiavano in una gara di atletica leggera.

Secondo l’Ateneo, le barriere oltrepassate dal martello erano certificate ma l’uomo è stato colpito alla testa. "Quell’uomo si trovava sugli spalti proprio di fronte a quella rete" ha raccontato un testimone. La polizia parla di tragico incidente spiegando che il fatto non è ritenuto di rilevanza penale.