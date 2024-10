video suggerito

L'albero si abbatte sulla casa, muoiono abbracciati nel letto: "Insieme da adolescenti e fino alla fine" Gli ultra settantenni Marcia e Jerry Savage sono stati uccisi da un albero che è caduto improvvisamente sull'abitazione di famiglia durante l'uragano Helene, in Usa. Quando i soccorsi li hano trovati tra le macerie, erano abbracciati nel letto: "Si erano fidanzati da adolescenti e si sono amati fino alla fine dei loro giorni"

A cura di Antonio Palma

"Erano sempre insieme e si sono amati fino alla fine dei loro giorni", così un nipote ha descritto Marcia, 74 anni, e Jerry, 78 anni, due delle vittime dell'uragano Helene, in Usa, trovati cadavere nella stanza da letto della loro casa distrutta in South Carolina, abbracciati l'uno all'altra. Marcia e Jerry Savage sono stati uccisi da un albero che è caduto improvvisamente sull'abitazione di famiglia a Beech Island distruggendo la loro camera da letto.

La coppia era sdraiata a letto mentre fuori soffiava un vento tempestoso e i parenti erano nelle altre stanze. "Abbiamo sentito uno schiocco e ricordo di essere tornato lì e di aver controllato come stavano. Stavano entrambi bene e il cane era con loro" ha ricostruito il nipote 22enne della coppia di nonni. Pochi minuti dopo la tragedia.

Uno degli alberi più grandi della proprietà si è schiantato sul tetto della casa con un rumore assordante, distruggendo la stanza da letto in cui si trovavano i due coniugi. "Sono corso ma tutto quello che si vedeva era il soffitto e l'albero. A quel punto ero nel panico più assoluto" ha raccontano il giovane alla Cbs, rivelando che quando i suoi nonni sono stati trovati dai soccorsi erano ancora abbracciati nel letto.

"Secondo quanto ci hanno detto quando li hanno tirati fuori, a quanto pare mio nonno ha sentito l'albero spezzarsi e si è girato per cercare di proteggere mia nonna", ha aggiunto il 22enne a cui si è stretta l'intera comunità. Le condoglianze pubblicate sui social media ricordano la coppia come generosa, gentile e umile. Marcia Savage era una cassiera di banca in pensione ed era molto attiva nella chiesa locale mentre il marito faceva ogni genere di lavoro manuale, lavorando ancora nonostante l'età, soprattutto come elettricista e falegname.

"Si erano fidanzati da adolescenti ed erano sposati da oltre 50 anni. Il loro amore è stato un amore immediato e duraturo. Si sono amati fino alla fine dei loro giorni", ha ricordato il nipote.