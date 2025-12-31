Ladri sfondano il caveau di una banca e rubano soldi e gioielli per 30 milioni di euro

Lunedì 29 dicembre sono stati portati via 30 milioni di euro dalla banca di Gelsenkirchen, in Germania. I ladri hanno perforato il caveau della banca e portato via soldi e gioielli.

Lunedì 29 dicembre una squadra di ladri ha perforato il caveau della banca tedesca Sparkasse di Gelsenkirchen, nella Germania occidentale. Gli autori del colpo hanno approfittato della quiete delle vacanze natalizie per perforare il caveau con un grosso trapano e portare via il contenuto delle cassette di sicurezza per un totale di 30 milioni di euro.

La polizia è stata allertata del furto con scasso da un allarme antincendio attivato la mattina ed è subito partita la caccia all'uomo. Per i giornali internazionali è già diventato noto come "colpo alla Ocean's eleven", dal nome della popolare serie di film di Hollywood.

Come è avvenuto il colpo in banca

Contanti e gioielli per un valore stimato di 35 milioni di dollari (pari a circa 30 milioni di euro): è questo il valore del bottino portato a casa dagli autori della rapina alla banca Sparkasse. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero introdotti nell'edificio dal vicino parcheggio, da dove poi sarebbero riusciti a perforare il caveau sotterraneo indisturbati.

Il crimine è stato scoperto nelle prime ore di lunedì, a colpo già ultimato, dopo che è scattato l'allarme antincendio e il personale addetto alla sicurezza ha scoperto il grande foro nella parete.

Il colpo è stato favorito dall'assenza del personale dalla filiale durante le feste di Natale. In questo modo sono riusciti con calma a fare un buco nel caveau blindato e a prelevare il contenuto di più di 3 mila cassette di sicurezza. Il giorno dopo, centinaia di clienti si sono radunati fuori dalla banca per chiedere informazioni sulla sorte dei loro risparmi e beni. La Polizia è stata costretta a tenerli lontani dall'ingresso.

Gli aggiornamenti della Polizia

La Polizia ha fatto sapere di avere iniziato immediatamente la caccia all'uomo. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto alcuni uomini trasportare grandi borse sulle scale del parcheggio adiacente alla banca durante la notte precedente al colpo. Le riprese delle telecamere di sicurezza hanno poi mostrato un'Audi RS 6 nera uscire dal parcheggio nelle prime ore di lunedì, con a bordo persone mascherate. Dalla targa, gli agenti sono risaliti a un veicolo rubato tempo prima ad Hannover.