Ladri seguono il proprietario nel garage e gli rubano l’Aston Martin: il furto ripreso dalle telecamere Nella cittadina di Westport, nel Connecticut, la polizia ha diffuso un video che ritrae due ladri mascherati entrare nel garage del proprietario, costringendolo a uscire e rubare l’automobile di lusso. Gli inquirenti hanno arrestato un 39enne e un 16enne che “volevano successivamente rivendere i veicoli”.

A cura di Matteo Pelliccia

Singolare furto di auto di lusso negli Stati Uniti. Nello stato del Connecticut, precisamente nella cittadina di Westport, il video che mostra due malviventi che hanno seguito e attaccato il proprietario della macchina nel suo garage è diventato virale. La coppia è stata successivamente arrestata dalla polizia, che ha proceduto al recupero del veicolo, un'Aston Martin, e all'arresto dei due individui.

Il furto dell'auto si è verificato in Bayberry Lane a Westport intorno alle 15:50 di domenica. La polizia ha diffuso due video che mostravano i ladri di auto mascherati che entravano nel garage di Westport, costringevano il conducente a uscire dall'auto di lusso e successivamente rubavano il veicolo.

Le autorità hanno dapprima perquisito una residenza a Berlin, altra piccola cittadina del Connecticut. Qui sono stati rintracciati quattro veicoli: oltre all'Aston Martin sottratta durante il furto a Westport, gli inquirenti hanno trovato una BMW 530i del 2021 precedentemente rubata a Westport il 16 settembre e utilizzata nel furto dell'auto, una BMW precedentemente rubata da Ridgefield, sempre nel Connecticut, e una Porsche precedentemente sottratta dallo stato di Rhode Island. La residenza a Berlin, secondo la polizia locale, è elencata come una proprietà su Vrbo, una piattaforma di noleggio online.

Successivamente la polizia ha arrestato Derrick McGill, un uomo di 39 anni che risiede nella residenza di Berlin dove sono stati trovati i veicoli rubati. McGill è attualmente detenuto con una cauzione di $ 250.000 ed è stato incriminato per quattro casi di furto di veicolo di primo grado, associazione a delinquere finalizzata al furto di veicoli e furto di carte di pagamento.

"I ladri non avevano l'intenzione di danneggiare i veicoli", ha commentato il tenente Eric Woods della polizia di Westport. "Sembravano volerli mantenere in condizioni ottimali per poterli successivamente rivendere".

La polizia ha poi effettuato una seconda perquisizione in una residenza nella città di Waterbury, dove è stata trovata una pistola con un caricatore che ha permesso di risalire all'arresto di un sedicenne che viveva nella residenza: le prove avrebbero collegato il ragazzo al furto dell'auto.

Il capo della polizia di Westport, Foti Koskinas, ha affermato in una nota: "Grazie all'uso della tecnologia, alla collaborazione interdipartimentale e al buon lavoro della polizia tradizionale, l'ufficio investigativo, insieme alla task force sui furti di auto di Bridgeport, è riuscito a compiere progressi rapidi in questa indagine, portando all'arresto dei sospettati in meno di 36 ore dall'incidente."