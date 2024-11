Ladri mascherati irrompono nella tenuta del Castello a Windsor: Kate e William dormivano nell’Adelaide Cottage

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Paura per la famiglia del principe William e Kate Middleton: due ladri mascherati sarebbero entrati di notte nella tenuta del Castello di Windsor, nelle vicinanze della residenza reale, e avrebbero rubato veicoli agricoli. Il principe del Gallaes, la principessa e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, dormivano nella loro dimora vicina, l'Adelaide Cottage, a cinque minuti dalla residenza di Windsor. I fatti si sarebbero verificati lo scorso 13 ottobre, ma la notizia è trapelata solo ora dai media locali.

Stando a quanto riporta il quotidiano The Sun, sarebbero almeno due i ricercati, che, dopo aver scavalcato una recinzione alta circa due metri e rubato un camion usato come ariete per sfondare un cancello di sicurezza, hanno portato via un pick-up nero e un quad rosso dalla cosiddetta Shaw Farm, violando di fatto la zona di sicurezza del Castello. Re Carlo e la regina Camilla non erano nella tenuta durante il furto.

La polizia della Valle del Tamigi ha avviato un'indagine, ma non sono stati effettuati arresti. "Intorno alle 23.45 di domenica 13 ottobre, – si legge nel dispaccio di polizia – abbiamo ricevuto una segnalazione di furto con scasso in una proprietà su un terreno della Crown Estate vicino all'A308 a Windsor. I ladri sono entrati in un edificio agricolo e sono scappati con un pick-up Isuzu nero e un quad rosso. Poi si sono diretti verso la zona di Old Windsor/Datchet".

Sempre fonti del Sun affermano che i ladri avessero monitorato attentamente la tenuta prima di compiere il furto. "Devono aver sorvegliato il Castello di Windsor per un po', per cui i malviventi potevano conoscere in anticipo la zona e sapere quando sarebbe stato il momento migliore per colpire", è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Per altro, pare che pur essendoci degli allarmi, si è capito cosa era successo solo dopo si sono accorti che "era stata sfondata la barriera di sicurezza all'uscita di Shaw Farm Gate". Guardie armate, da tempo, sarebbero state rimosse dagli ingressi.

Non è la prima volta, tuttavia, che estranei irrompono nella tenuta di Windsor. Il giorno di Natale del 2021, un uomo ha scavalcato una recinzione del Castello armato di balestra, affermando di voler uccidere la Regina Elisabetta II. Jaswant Singh Chail, questo il suo nome, è stato poi condannato a nove anni di carcere per tradimento, possesso di arma offensiva e minacce di morte.