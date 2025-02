video suggerito

Ladri gli rubano la carta e comprano biglietto vincente da mezzo milione, lui li cerca: "Dividiamo" L'incredibile storia arriva da Tolosa dove l'avvocato dell'uomo si è rivolto a giornali per un annuncio pubblico in cerca dei ladri fortunati con in mano un biglietto da mezzo milione di euro. "Senza di me, non avrebbero vinto, ma senza di loro, non avrei comprato questo biglietto" ha dichiarato l'uomo derubato.

A cura di Antonio Palma

Un uomo francese sta cercando da giorni i ladri della sua carta di credito ma non per denunciarli ma per proporre loro una scambio, dividere i soldi di un gratta e vinci vincente comprato dai ladri e rinunciare in cambio a ogni rivalsa contro di loro. L'incredibile storia arriva da Tolosa dove l'avvocato dell'uomo si è rivolto a giornali per un annuncio pubblico in cerca dei ladri fortunati con in mano un biglietto da mezzo milione di euro.

Come ricostruiscono i giornali francesi, tutto inizia il 3 febbraio scorso con una cattiva notizia per Jean-David E.. Tornato alla sua auto parcheggiata nel centro di Tolosa, ha notato con amarezza che era stata aperta e che il suo zaino con tutta la roba era scomparso. Dentro, oltre ai documenti, anche una carta di credito. Il quarantenne si è affrettato a chiamare la banca per bloccare tutto ma ha scoperto che in quel breve lasso di tempo i ladri avevano già comprato merce da un vicino tabaccaio con il sistema contactless senza pin. La somma infatti era modesta, solo 52 euro.

"Ho deciso di andare dal tabaccaio e gli ho spiegato la mia situazione", ha raccontato Jean-David a le Parisien, spiegando che la speranza era di trovare almeno i suoi documenti d'identità. Il negoziante ha subito ricordato due uomini un po' trasandati con una carta che, dopo un primo acquisto ha smesso di funzioniate perché non avevano il pin. A questo punto l'incredibile scoperta. Il commerciante infatti li ricordava bene perché avevano comprato un gratta e vinci che era risultato vincitore della cifra di 500mila euro.

"La moglie del tabaccaio ha detto loro che dovevano andare alla concessionaria del gioco per riscuote e così sono andati via. Erano così felici che hanno dimenticato persino i loro cinque pacchetti di sigarette!" ha raccontato l'uomo a La Dépêche du Midi. A questo punto la proposta ai ladri di risolvere la questione in via amichevole invitandoli a contattare il suo avvocato per dividere la somma.

Per il momento però i due uomini non si sono ancora fatti avanti e non hanno nemmeno provato a incassare la vincita, come ha confermato la Française des Jeux. "Qualunque cosa dicano le autorità, e anche se questi due uomini probabilmente non saranno in grado di ritirare i soldi, questo biglietto appartiene a qualcuno. Senza di me, non avrebbero vinto, ma senza di loro, non avrei comprato questo biglietto. Voglio proporgli di condividere la vincita!", ha dichiarato l'uomo derubato.