video suggerito

La soffiata di un testimone e i 21 campi da perlustrare: cosa sappiamo sulle nuove ricerche di Maddie McCann Le forze dell’ordine perlustreranno 21 campi privati, di cui diversi non recintati, alla ricerca di tracce della piccola Maddie scomparsa in Portogallo nel 2007. Le nuove operazioni sarebbero nate da una soffiata di un testimone. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Effettueranno nuovi sopralluoghi in seguito a una soffiata gli agenti dell'FBI tedesco: lo scopo è quello di trovare prove che inchiodino Christian Brueckner alla scomparsa di Maddie McCann, avvenuta nel 2007 in Portogallo. L'uomo è da tempo sospettato del rapimento e probabilmente dell'omicidio della bimba sparita nel nulla durante una vacanza con i genitori e mai più ritrovata. Il 48enne è al momento in carcere per stupro e sta scontando la sua condanna, ma la mancanza di prove legate alla scomparsa della bimba potrebbe portare l'uomo presto fuori dalla sua cella in assenza di altri capi d'imputazione.

In questi 7 giorni, le autorità svolgeranno accertamenti sul terreno privato dell'ex abitazione di Brueckner, così come su altri 21 terreni privati, di cui molti non recintati. Questi luoghi, spiegano le forze dell'ordine, sono stati perlustrati diverse volte, ma nessuno è mai riuscito a trovare un'arma del delitto o un corpo.

Le operazioni nei pressi della proprietà di Praia da Luz di Brueckner andranno avanti fino a venerdì, nella speranza che emergano nuove prove sulla scomparsa di Maddie. Quella della bambina scomparsa in Portogallo è la prima ricerca dal 2023, quando si tenne un'operazione congiunta di agenti portoghesi e tedeschi lunga una settimana in seguito a un altro tentativo del 2014, quando la polizia britannica effettuò altri scavi a Praia de Luz senza però trovare nulla.

Nel 2020 la polizia portoghese, insieme ai vigili del fuoco, ha perquisito tre pozzi alla ricerca del corpo di Madeleine, ma non ha trovato alcuna traccia.

Questa è "l'ultima occasione" di tenere in carcere Brueckner che a settembre uscirà dopo aver subito un processo per violenza sessuale. L'uomo è infatti stato assolto lo scorso ottobre e non è più in isolamento perché sta finendo di scontare una condanna pregressa.

La polizia non ha specificato cosa abbia portato alle nuove operazioni. Ci sarebbe stata una soffiata da parte di un testimone, ma il contenuto delle sue dichiarazioni non è noto. Non è la prima volta che la zona viene perquisita: le ricerche sono avvenute anche 18 anni fa, quando Maddie scomparve, e anche all'epoca non diedero esito.

Nell'ambito della ricerca verranno utilizzati equipaggiamenti radar per scansionare il sottosuolo, dando la possibilità agli agenti di investigare fino a una profondità di 4 metri circa.