La Segretaria al Tesoro USA ha mangiato funghi allucinogeni al ristorante: “L’ho scoperto solo dopo” Janet Yellen ha inavvertitamente mangiato funghi allucinogeni in un ristorante durante la sua ultima visita in Cina. “Era un piatto delizioso”. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti sostiene comunque di non aver avvertito alcun effetto.

A cura di Biagio Chiariello

La Segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, avrebbe mangiato diverse porzioni di un fungo noto per i suoi imprevedibili effetti psichedelici durante il suo recente viaggio in Cina a luglio.

Durante la sua visita in Cina del luglio scorso, "sono andata con un folto gruppo di persone e la persona che aveva organizzato la nostra cena ha ordinato. C'era un delizioso piatto di funghi che non sapevo avessero proprietà allucinogene. L'ho scoperto solo dopo", ha detto la Yellen alla Cnn. Si tratta dei funghi Lanmaoa asiatica, che hanno dimensioni medio-grandi, di colore rossastro all’esterno e giallo sotto, e sembrano molto simili ad alcuni porcini. In Cina si utilizzano per un piatto chiamato Jian shou qing, ovvero "vedere la mano blu".

Il ristorante dove si è svolta la cena ha smentito che i funghi avessero effetti psichedelici, affermando di averli cucinati in modo da eliminare tali effetti, ma la storia è stata diffusa da una blogger culinaria cinese, Pan Pan Mao, che quella sera era presente nello stesso locale e ha notato che la segretaria al Tesoro americano aveva ordinato la pietanza.

La notizia aveva aperto speculazioni sulla possibilità che la rappresentante del governo americano fosse stata avvelenata per renderla più debole e malleabile durante i successivi incontri diplomatici. Voci che non hanno trovato alcuna conferma. "Posso dire che nessuno di noi è stato colpito dai funghi", ha detto, ridendo, la Yellen alla CNN, prima che le fosse chiesto cosa intendesse quando ha detto di aver appreso degli effetti dei funghi "solo più tardi".