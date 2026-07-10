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La passione per il true crime le costa cara: consulta i registri dei serial killer e finisce in carcere

Cercava notizie sui più noti serial killer britannici nei registri della prigione e passava informazioni a un conoscente detenuto. Per questo la secondina Courtney Harrison è stata condannata a 21 mesi di reclusione.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Cercava informazioni su alcuni dei serial killer più popolari del Regno Unito, ma questa passione è costata cara all'agente di Polizia penitenziaria Courtney Harrison, 27 anni. La donna, secondo il Tribunale che l'ha condannata, avrebbe consultato registri riservati relativi alle assassine e assassini inglesi e per questo è stata condannata a 21 mesi di reclusione.

Tra i killer cercati ci sono Lucy Letby, condannata per aver ucciso sette neonati in due anni e aver tentato l'omicidio di altri sette; Rose West che insieme al marito uccise dieci giovani donne tra il 1973 e il 1987; Harold Shipman ritenuto responsabile di aver ucciso 15 persone con la morfina.

Come faceva la secondina ad avere accesso ai registri sui serial killer

Harrison aveva accesso a informazioni riservate nel suo ruolo di addetta ai servizi penitenziari del carcere inglese HM Moorland, nel South Yorkshire. Svolgeva principalmente mansioni amministrative e in questa veste aveva accesso agli archivi con i fascicoli dei detenuti inglesi non solo dell'HM Moorland – che è una prigione volta alla formazione e al reinserimento dei detenuti – ma di tutto il servizio carcerario inglese.

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In questo modo, secondo il giudice che l'ha condannata, nel 2022 e nel 2023 la donna avrebbe avuto accesso a numerosi dati personali di criminali di altissimo profilo che stavano scontando lunghe pene detentive e che erano nella storia del true crime. Ma aveva anche un accesso privilegiato alle informazioni relative ai detenuti dei giorni nostri, tra i quali ci sarebbe anche un amico di un amico.

Non c'è solo quindi una "grave violazione della fiducia" per aver consultato registri riservati, ma anche la divulgazioni di informazioni sensibili e potenzialmente pericolose per la comunità.

Perché è stata condannata: "Ha passato informazioni a un detenuto amico"

Per il giudice che ha condannato Harrison a scontare 21 mesi di reclusione, l'aspetto più grave è proprio il passaggio di informazioni apprese dalla donna attraverso i registri su George Tunney, detenuto di categoria A, destinato quindi a una struttura di massima sicurezza.

Le informazioni sono state trovate nel cellulare che Tunney teneva nascosto nella sua cella e che è stato rinvenuto quando si è dato alla fuga.

"Lei aveva una sorta di legame con Tunney – ha detto il giudice parlando direttamente ad Harrison durante l'udienza – A quanto pare, ti hanno convinta, sapendo che avevi accesso a informazioni riservate sui detenuti, a cercare alcuni dettagli relativi a Tunney. Hai cercato quelle informazioni e le hai inviate via email".

L'email che poi è stata trovata su un dispositivo che il detenuto teneva impropriamente nella sua cella rinvenuto quando Tunney è evaso. Una breve fuga prima di essere rintracciato e arrestato.

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