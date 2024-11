La nave della Disney salva quattro persone: erano a bordo di un catamarano in pieno Oceano Si tratta della Disney Treasure, ultima nave della flotta che sarà inaugurata ufficialmente a dicembre negli Usa. Il catamarano aveva subito un guasto alla guarnizione del portello di emergenza mentre si trovava ad oltre 300 km dalle Bermuda. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Una nuova nave da crociera della Disney è intervenuta nella mattinata di domenica, 10 novembre, per salvare quattro persone da un catamarano che stava affondando a oltre 300 chilometri al largo delle Bermuda.

Il Serenity, una barca di 15 metri, aveva iniziato a riempirsi d'acqua a causa di un guasto alla guarnizione del portello di emergenza, a circa 370 chilometri dalla costa. I passeggeri hanno inviato una richiesta di soccorso e la Guardia Costiera ha diramato un allarme; ha riferito ABC News. A circa 130 chilometri di distanza, la Disney Treasure ha inviato una delle sue imbarcazioni di soccorso, mettendo in salvo i passeggeri.

"La rapida risposta ha dimostrato l’impegno della Disney nei confronti della sicurezza marittima e dei passeggeri," ha evidenziato il capitano della Disney Cruise Line, Marco Nogara. “I nostri membri dell’equipaggio hanno lavorato in modo coordinato nel salvataggio, dimostrando la loro formazione e il loro impegno”, ha aggiunto.

La Disney Treasure, una nave di 340 metri con 1.254 cabine – in fase di allestimento finale – stava attraversando l'Atlantico dall'Europa, dove è stata costruita, alla Florida, da cui partirà il 21 dicembre per il suo viaggio inaugurale verso i Caraibi orientali e occidentali.

La nuova nave della Disney Cruise Line è stata costruita presso i cantieri Meyer Werft, nell’ambito del programma di espansione delle operazioni di crociera della compagnia, che fa parte del gruppo Walt Disney Company.

Gemella della Disney Wish introdotta nel 2022, pesa 144.000 tonnellate lorde ed è lunga 341 metri per una larghezza complessiva di 39 metri; ha 1.246 cabine e suite per passeggeri con una capacità di circa 4.000 passeggeri e 1.555 membri dell’equipaggio. Le altre cinque navi della flotta sono la Disney Magic, la Disney Wonder, la Disney Dream e la Disney Fantasy.