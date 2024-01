La nave da crociera più grande del mondo pronta a partire: può ospitare quasi 8mila persone La Icon of the Seas di Royal Caribbean sta ultimando gli ultimi preparativi prima di intraprendere il suo tour da Miami, nello stato della Florida. La nave da crociera più grande del mondo è lunga oltre 365 metri e opsita il più grande parco acquatico galleggiante del mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

La nave da crociera più grande del mondo è pronta a partire per il suo viaggio inaugurale. La Icon of the Seas di Royal Caribbean sta ultimando l'ultima messa a punto prima di intraprendere il suo tour da Miami, nello stato della Florida, il 27 gennaio prossimo. Una vera e propria città galleggiate senza uguali al mondo, lunga oltre 365 metri e con una capacità di ospitare quasi 8mila persone tra ospiti e membri dell'equipaggio.

Ufficialmente consegnata a Royal Caribbean presso il cantiere navale Meyer Turku di Turku, in Finlandia, il 27 novembre scorso, la Icon of the Seas si trova ora a Ponce, Porto Rico, per le ultime ispezioni normative e le prove tecniche. Poi salperà per raggiungere Miami il 9 gennaio dove infine sarà allestita definitivamente per accogliere i primi ospiti nel suo attesissimo primo viaggio.

Il colosso dei mari, la cui costruzione ha richiesto 900 giorni, sarà impegnato in un tour di sette giorni intorno ai Caraibi. L'itinerario che poi sarà replicato a più riprese, toccherà luoghi come di St. Maarten, in Messico, St. Thomas e l'isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas.

Gli ospiti potranno godere di servizi di ogni tipo proprio come una città galleggiante. L'enorme nave, che può ospitare fino a 5.610 ospiti e 2.350 membri dell'equipaggio, è composta da ben 20 ponti in cui, oltre alle camere, ci sono il più grande parco acquatico galleggiante del mondo, otto quartieri a tema e circa 40 diversi bar e punti ristoro.

Tra i vari servizi trovano posto sette piscine, tra cui la prima piscina a sfioro sospesa in mare, e addirittura una zona riservata agli adulti. Per gli amanti dello sport, un percorso su corde che consentirà agli ospiti di dondolarsi a 47 metri di altezza, oltre a un simulatore di onde e un campo da minigolf.

“Oggi celebriamo più di una nuova nave, è anche la celebrazione del culmine di oltre 50 anni di innovazione e sogno di Royal Caribbean per creare la migliore esperienza di vacanza", ha affermato Jason Liberty, presidente e amministratore delegato del gruppo Royal Caribbean.