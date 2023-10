La moglie è al supermercato, lui crea una scultura di sassi mentre l’aspetta: l’opera di Harry Maddox L’inglese Harry Maddox è un vero e proprio artista dei sassi. Nel 2021 ha vinto anche gli Europei di categoria e ogni mercoledì, quando accompagna la moglie a fare la spesa, approfitta di quell’oretta per cimentarsi in nuove creazioni sulle spiagge della Cornovaglia.

A cura di Biagio Chiariello

Ha accompagnato la moglie al supermercato e, nell'attesa che la donna facesse la spesa, ha creato un'incredibile scultura rupestre su una spiaggia della Cornovaglia.

Harry Maddox, originario di Bodmin, in Regno Unito, è un vero e proprio ‘artista delle pietre'. Nel 2021 ha trionfato agli Europei delle montagne di sassi in Scozia, a Dumbar. Quando può si reca nelle spiagge della sua contea e utilizza le rocce che trova per realizzare sculture.

Rimuove sempre le sue opere d'arte prima di lasciare la spiaggia così da non lasciare traccia, ma prima scatta qualche foto dei suoi lavori.

Anche se in questo caso non si è detto per niente impressionato della sua impresa: "La mia opinione personale è che sembra sciatta e disordinata". E poi alla BBC ha raccontato: "Mia moglie non guida, quindi ogni mercoledì la porto a fare la spesa a St Austell. Così ho un'ora per andare in spiaggia a creare".

"La scelta della spiaggia dipende dalla marea e dal tempo. Quel giorno c'era un po' di vento, quindi ho deciso per Porthpean. La prima parte della struttura, il Moongate, è stata montata davvero facilmente in 30 minuti, quindi ho continuato ad aggiungere sassi fino a quando è arrivato il momento di ripartire" spiega Harry.

"Le cose che creo sono davvero instabili e farebbero un bel po' di danni se cadessero su qualcuno. A me non piacciono le cose lasciate sulle spiagge…" dice l'uomo. "In realtà l'arte che creo è più la fotografia" che la scultura "quindi scatto foto mentre vado via e prima di partire smonto tutto. Poi torno a prendere mia moglie."

Harry Maddox agli Europei del 2021

Nei commenti al post che mostra le foto pubblicate dalla pagina Facebook di Rocks Up si legge: "spettacolare", "fantastico" ed "epico".