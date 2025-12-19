La maniglia della porta è difettosa, marito e moglie morti intrappolati nella sauna: l’allarme non funzionava

Il terribile incidente a Tokyo dove la coppia di trentenni è stata rinvenuta senza vita dai Vigili del Fuoco che hanno dovuto forzare la porta della sauna per entrare. Secondo la polizia, hanno provato a suonare l’allarme ma il pulsante era disattivato.

Avevano prenotato una sauna privata per rilassarsi qualche ora insieme da soli ma quelle poche ore di isolamento si sono trasformate in una tragedia per una giovane coppia di coniugi giapponesi. Entrambi sono stati trovati morti all'interno della sala dove sono rimasti bloccati a causa del malfunzionamento della maniglia della porta. Il terribile incidente nel quartiere Akasaka di Tokyo, in Giappone, dove il 36enne Masanari Matsuda e la 37enne Yoko Matsuda sono stati rinvenuti senza vita dai Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio del 15 dicembre scorso.

A lanciare l'allarme una chiamata di emergenza che segnalava l'attivazione di un allarme antincendio al terzo piano del palazzo. A causa del blocco della porta, infatti, i due coniugi sarebbero svenuti facendo cadere a terra anche un asciugamano che sarebbe entrato in contatto con delle pietre incandescenti che facevano parte della sauna e ha preso fuoco.

Quando i pompieri sono accorsi sul posto, intorno alle 12:30, hanno dovuto forzare la porta per poter entrare visto che la maniglia non funzionava neanche dall'esterno e hanno trovato parte delle pareti bruciate e i due coniugi parzialmente ustionati. L'uomo presentava ustioni su entrambe le spalle e in altre zone del corpo, mentre la donna ha riportato ustioni sulla spalla destra. Per gli inquirenti, però, si tratterebbe di ferite secondarie avvenute dopo aver perso i sensi. Entrambi erano nudi e accasciati l'uno sull'altro nei pressi dell'uscita come se avessero tentato di scappare.

Secondo le indagini condotte finora, all'interno della sauna era presente un pulsante di emergenza come prevedono le leggi ma il pulsante era disabilitato e pare che non fosse stato più riattivato almeno da due anni. I vigili del fuoco hanno trovato il coperchio alzato come se i due all'interno avessero provato a schiacciarlo più volte. La polizia ritiene che la pratica di non attivare il pulsante di emergenza fosse ormai diventata una cosa abituale e ha messo sotto indagine il proprietario della sauna.

Secondo quanto ricostruito finora, la coppia era entrata nella sala intorno alle undici e l'aveva prenotata fino alle 13 circa. Secondo gli inquirenti, l'incidente avvenuto intorno a mezzo giorno quando la coppia avrebbe provato ad uscire trovandosi di fronte all'impossibilità di aprire la porta.