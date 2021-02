Un uomo era così furioso per la gravidanza della sua ragazza da arrivare a schiantarsi deliberatamente contro l'auto di una famiglia, uccidendo due bambini e un nascituro. Zachary Salazar, di DeKalb nello Stato del Texas, il 13 gennaio avrebbe inviato un messaggio alla sua partner, Anola Jordan, dicendole: "Se questa notte la situazione peggiorerà ancora, probabilmente finirò per uccidere qualcuno o uccidermi". Stando alla ricostruzione della polizia, Salazar si sarebbe sentito "costretto a fidanzarsi" con la ragazza dopo che quest'ultima era rimasta incinta poco dopo che la coppia aveva iniziato a vedersi. Si dice poi che abbia affrontato Jordan a casa sua dopo che lei lo aveva bloccato su Facebook impedendogli di inviarle messaggio, e ha gridato: "Fan*ulo, farò un incidente", dopo che gli era stato detto di andarsene. Salazar ha accelerato lungo la Highway 82 e ha guidato sul lato sbagliato della strada, scontrandosi frontalmente contro un furgone e uccidendo Riley Burgess, 7 anni, e James Crowley di tre anni.

Morti due bimbi di 7 e 3 anni, e il loro fratellino non ancora nato

Nel necrologio apparso online per i due bambini viene menzionato anche "Baby Rainer" (il nascituro), sebbene la polizia non abbia condiviso ulteriori dettagli su questa terza presunta vittima. Il papà dei ragazzi James Rainer, che guidava il furgone, ha detto alla polizia dopo aver visto l'auto di Salazar avvicinarsi e ha cercato di agire per evitare una collisione. Ma Rainer ha detto che "Salzar ha continuato a seguire il suo veicolo fino a provocare il frontale", secondo una dichiarazione giurata della polizia rilasciata dall'emittente KTAL. Rainer e la moglie incinta Ashly sono sopravvissuti all'incidente. James Rainer ha poi scritto su Facebook: "Per favore, pregate per la mia famiglia e per la persona che ha colpito il nostro veicolo. Il perdono di Dio vincerà su tutto. I miei bambini stanno sorridendo in grembo a Gesù mentre scrivo. Vi amo tutti e per favore pregate per noi". Salazar deve rispondere di duplice omicidio aggravato, il che significa che rischia la pena di morte se condannato. È detenuto nella prigione della contea di Bowie prima della sua prossima audizione in tribunale.